Gattuso: «Por qué no he convocado a Zaniolo y Orsolini»

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, explicó en rueda de prensa por qué no convocó a Nicolò Zaniolo y Riccardo Orsolini: «No fuimos a la cena con pizarras y rotuladores para hablar de táctica. Intenté crear una relación con los jugadores; para mí, eso marca la diferencia. Había muchos jugadores que podrían haber estado aquí, desde Zaniolo hasta Bernardeschi, desde Orsolini hasta Fagioli, pero he querido tomar otras decisiones».


  • LAS DECISIONES DE GATTUSO

    Luego continúa: «He querido formar un equipo, un equipo que me ha demostrado su compromiso; todos nos merecemos una alegría. Ahora quiero afrontar estos partidos con mis convicciones, con mi confianza. Soy consciente de que hay otros jugadores que lo han hecho bien, pero mis decisiones son de buena fe. Tengo mucha confianza en los jugadores que he convocado».

