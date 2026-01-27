Lineker ha ofrecido una actualización significativa respecto al futuro de uno de los delanteros más destacados de Europa, sugiriendo que los vínculos de Arsenal con Álvarez pueden tener sustancia debido a la situación personal del jugador. El ex internacional inglés afirmó tener conocimiento sobre la satisfacción del delantero con la vida en la capital española.

Mientras discutía los rumores que conectan al internacional argentino con un traslado al Emirates Stadium, Lineker fue cuidadoso al matizar su declaración pero se mantuvo firme en su comprensión de la mentalidad del jugador. "Probablemente sea una completa tontería como la mayoría de estas cosas en las redes sociales, pero vi que estaban vinculados con Julián Álvarez, quien sé que no está completamente feliz con la vida en el Atlético," declaró Lineker en el podcast Rest is Football.

Argumentó que agregar a un jugador con el pedigrí de Álvarez a la actual plantilla de los Gunners sería un movimiento decisivo en su búsqueda de grandes trofeos. "Ahora, ese es el tipo de jugador que sabes que puede manejar las grandes ocasiones - es un ganador de la Copa del Mundo, por el amor de Dios," añadió Lineker. "Alguien así en el Arsenal sería el fin del juego."