Gareth Bale, 'decepcionado' mientras Vinicius Jr y Kylian Mbappe no logran ofrecer 'un poco de magia' en la derrota ante Liverpool, dejando a Thierry Henry perplejo con los atacantes del Real Madrid
El Madrid sin dientes cae derrotado en Anfield
El Real Madrid enfrentó su primera derrota en la Liga de Campeones esta temporada, y solo su segunda derrota en general, tras caer por un estrecho 1-0 ante el Liverpool en Anfield el martes por la noche. Un gol en la segunda mitad de Alexis Mac Allister a partir de una jugada de Dominik Szoboszlai fue suficiente para que los Reds registraran solo su tercera victoria en sus últimos nueve partidos.
Fue un regreso para olvidar para el entrenador del Madrid Xabi Alonso y el ícono del club Trent Alexander-Arnold, cuya introducción tardía fue ahogada por una tormenta de abucheos y silbidos desde las gradas. El inglés no pudo tener un impacto en su regreso a Merseyside, ya que el Madrid tuvo que agradecer a Thibaut Courtois por una actuación increíble que mantuvo el marcador en solo 1-0.
El enfoque previo al juego estaba en Vinicius y Mbappé, este último especialmente en una forma impresionante habiendo anotado 18 goles en 14 juegos antes del partido. Sin embargo, el dúo tuvo poco o ningún impacto en el desarrollo, gracias a la brillante estructura del Liverpool sin posesión, junto con su inmenso hambre y dedicación.
- Getty Images Sport
Bale culpa a Vinicius y Mbappé por complicar las cosas demasiado
Hablando en CBS Sports, Bale dijo: "Creo que fue esa chispa de la que [Thierry] Henry y yo estábamos hablando, que no vimos a Mbappé y Vinicius en el último tercio hacer un poco de magia y devolver a Madrid al partido. Fue un poco decepcionante que en ese último tercio no hubiera realmente esa calidad que esperas de los jugadores del Real Madrid."
Bale también señaló que al lado de Alonso le faltaba presencia física dentro del área. "Es frustrante, creo que complican demasiado las cosas," dijo el ganador cinco veces de la Liga de Campeones. "A veces solo necesitan probar y poner a prueba al defensor. Claramente son más rápidos que cualquier otro en el campo. Pero creo que tal vez no lo hagan porque no hay nadie más en el área esperando los centros. Quizás necesitan esa referencia de un número nueve."
Henry critica a los delanteros del Madrid
En el mismo segmento, el exdelantero del Barcelona y Arsenal Henry también compartió sus pensamientos y explicó qué podrían haber hecho mejor el Real Madrid y sus atacantes. "No lo entiendo," dijo. "Tienes que jugar con lo que tienes enfrente, tienes que jugar el momento. Y aunque no haya nadie en el área, como dijiste, al menos el equipo contrario se ha replegado 30 metros y entonces puedes dar el balón a tu centrocampista, que podría tener un tiro desde fuera del área. Pero no sé, a veces la gente intenta ser ingeniosa cuando no hay necesidad de serlo."
Habló específicamente sobre Vinicius: Tienes una oportunidad al principio, por ejemplo, Vinicius tuvo a Conor Bradley durante los primeros cinco o siete minutos, y luego lo dejó respirar. ¿Por qué lo dejas respirar? Sigue intentándolo hasta que reciba una tarjeta amarilla y entonces no podrá defender de la misma manera, pero no sucedió así.
"Vinicius recibió el balón uno a uno después de una buena batalla en los primeros cinco minutos contra Conor Bradley, y lo pasó de nuevo a su lateral izquierdo para recibirlo otra vez... y ahora era un uno a tres. Luego atacó solo contra los tres, y pensé, espera, haz las cuentas. Tenías un uno a uno, trata de ver qué puedes hacer con eso. ¿Por qué mueves el balón hacia atrás para que vuelva a ti y puedas jugar un uno a tres? A veces simplemente no lo entiendo."
- Getty Images Sport
¿Cuándo juega de nuevo el Real Madrid?
Los Blancos se enfrentarán a sus vecinos Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas este fin de semana, que es el último partido antes del próximo parón internacional. Las tropas de Alonso actualmente tienen una ventaja de cinco puntos en la cima de La Liga y esperan dejar atrás la derrota ante el Liverpool obteniendo el máximo de puntos el domingo. Después del parón, se enfrentarán al sorprendente Elche el 23 de noviembre.