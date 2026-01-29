También hubo drama tardío en Bilbao, donde el Sporting CP marcó en el minuto 94 para asegurar un lugar sorpresivo en los últimos 16 mientras que Bodo/Glimt realizó una sorprendente hazaña contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Club Brujas eliminó al Marsella del torneo y el Qarabag se clasificó para los play-offs a pesar de ser vapuleado por el Liverpool, que terminó tercero.
Algunos de los otros grandes, incluidos Barcelona, Chelsea y Manchester City, también avanzaron directamente a los últimos 16, mientras que el Arsenal encabezó la tabla al lograr ocho victorias de ocho al vencer al Kairat Almaty, último del grupo, con un equipo alternativo pero aún así fuerte.
Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la fase de liga, que duró cuatro meses y 144 juegos? GOAL lo desglosa todo a continuación...