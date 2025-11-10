Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Robert Lewandowski desafía al tiempo con un hat-trick para el Barcelona, mientras Antonio Conte pierde el apoyo de sus jugadores en el Napoli

Arne Slot se encuentra ahora mismo en esa última situación, ya que su equipo del Liverpool sufrió otra devastadora derrota el domingo, contra el Manchester City, después de un par de victorias que habían levantado esperanzas de una recuperación. Sin embargo, el holandés no es el único entrenador que tiene mucho en qué pensar durante el parón internacional.
Antonio Conte estaba de mal humor después de que el Napoli no lograra marcar en otra floja derrota en Bolonia, mientras que el Real Madrid de Xabi Alonso tampoco logró recuperarse de su derrota en Anfield al ser retenido con un decepcionante empate en Rayo Vallecano.
¿Pero quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores del último fin de semana de acción en las grandes ligas de Europa? GOAL lo desglosa todo en nuestro resumen semanal...