Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Raphinha impulsa al Barcelona en la lucha por el título mientras Inter aprovecha los errores y Newcastle sufre en el derbi

Arne Slot reconoció que el Liverpool contó con “un poco de suerte” en la victoria del sábado por 2-0 sobre el Brighton, pero consideró que el equipo merecía algo de fortuna tras las “lesiones y otras dificultades” que han afrontado en las últimas semanas. Una de esas “otras dificultades” fue, claramente, el intento bastante evidente de Mohamed Salah de desafiar la autoridad del técnico holandés tras el empate 3-3 con el Leeds United la semana pasada.

Un acto de insubordinación de tal magnitud probablemente habría desatado una crisis bajo un entrenador más explosivo, pero Slot mantuvo la serenidad. El holandés merece un gran crédito por encadenar esta victoria sobre Brighton, que elevó la moral del equipo tras la dura derrota frente al Inter en la Liga de Campeones. Slot no solo recibió de nuevo a Salah en el equipo con aplomo, sino que lo incorporó estratégicamente tras la lesión del desafortunado Joe Gomez en la primera mitad.

El extremo egipcio incluso aportó una asistencia para el segundo gol definitivo de Hugo Ekitike antes de despedirse de las cuatro esquinas de Anfield rumbo a Marruecos para unirse a su selección en la Copa Africana de Naciones. Todavía no está claro si Salah regresará a Merseyside al finalizar el torneo, y es difícil creer del todo a Slot cuando asegura que ya no hay asuntos pendientes con su estrella. Sin embargo, el técnico ha logrado reducir notablemente la tensión alrededor de la situación, aunque sea solo por unas semanas.