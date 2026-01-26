Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Endrick brilla en la Ligue 1, Lamine Yamal deslumbra y Arne Slot se tambalea

El entrenador del Lazio, Maurizio Sarri, no ocultó su descontento ante la aparentemente inminente venta del defensor clave Alessio Romagnoli, quien se despidió de los aficionados tras el empate 0-0 del sábado contra el Lecce.

“Si se va, tendremos que acostumbrarnos a encajar unos cuantos goles más”, declaró el técnico toscano a los periodistas. “El club me preguntó qué pensaba de esta idea, dije que era inviable, pero al final ellos manejan el mercado de fichajes”.

Curiosamente, Lazio emitió un comunicado al día siguiente asegurando que Romagnoli no solo permanecerá en el club, sino que nunca había sido “puesto en el mercado de fichajes”.

Aun así, aunque Sarri se sentirá aliviado de contar con su veterano defensa central, la relación del entrenador con el presidente Claudio Lotito parece al borde del colapso tras las polémicas salidas a mitad de temporada de Matteo Guendouzi y Taty Castellanos.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Lotito, quien afirmó que los jugadores querían marcharse por conflictos con Sarri, el exentrenador del Chelsea respondió a DAZN Italia: “Ni siquiera necesito comentar eso”. Luego agregó: “Hace solo 10 días, un jugador entró a mi oficina llorando antes de irse, así que no hay problema de relación entre mí y el equipo. Claramente, cuando son 25 y solo 15 juegan, alguien siempre estará descontento, pero ese no es el sentimiento general”.

“Es desagradable que digan que un jugador se vendió por no llevarse bien conmigo, especialmente porque los jugadores que se han ido me contaron una versión muy diferente”, añadió. De hecho, Sarri llegó a afirmar que algunos futbolistas “querían irse porque no ven ambición en este club”.

Aunque Romagnoli parece quedarse en el Estadio Olímpico por ahora, el franco Sarri podría abandonar el club antes del cierre del mercado de invierno.