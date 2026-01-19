Desde giros en la lucha por LaLiga hasta la irrupción de contendientes sorpresa en el top cuatro de Alemania y un día agridulce para un técnico destacado en los Países Bajos, GOAL te presenta a los grandes ganadores y perdedores de un emocionante fin de semana de fútbol europeo.
Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: del derbi arrollador del Manchester United a la presión sobre el Real Madrid en la carrera por LaLiga
- Getty Images Sport
GANADOR: Manchester United
¿Dónde mejor empezar que en Manchester, donde United y City se enfrentaban en el 198º derbi en Old Trafford? El debut de Michael Carrick como técnico interino no parecía prometedor sobre el papel, pero los Red Devils ofrecieron su mejor actuación en casi dos años para aplastar al equipo de Pep Guardiola el sábado.
Los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu en la segunda mitad apenas reflejaron el dominio del United: el equipo también vio tres goles anulados por ajustes finos de fuera de juego, estrelló el balón en el poste en dos ocasiones y forzó al portero Gianluigi Donnarumma a realizar al menos tres paradas de clase mundial. La defensa improvisada del City no tuvo respuestas, dejando claro por qué Guardiola está tan ansioso por fichar a Marc Guehi cuanto antes.
El nombramiento de Carrick para reemplazar a Ruben Amorim generó dudas mientras United buscaba respuestas en su histórico club de glorias para el banquillo. Sin embargo, si esta actuación sirve de adelanto para lo que vendrá en la segunda mitad de la temporada, el excentrocampista inglés debería estar considerado para asumir el cargo de manera permanente. Aunque no logró ascender al Middlesbrough desde el Championship, su experiencia manteniendo al equipo competitivo será valiosa durante los próximos cuatro meses.
“Tuvimos que defender con nuestras vidas y, cuando jugamos, lo hicimos con confianza. Tres goles, con mínimo fuera de juego: creo que merecimos esta victoria”, dijo Lisandro Martínez, tras contener a Erling Haaland durante todo el partido. “Lo que Carrick logró con el equipo fue increíble, especialmente en tan poco tiempo. Estoy impresionado”.
- Getty Images Sport
PERDEDOR: Thomas Frank
La derrota de último minuto ante el West Ham el sábado marcó un nuevo punto bajo en la temporada de los Spurs. Los aficionados del norte de Londres no se contuvieron y dejaron claro su descontento, pidiendo la cabeza de Frank hasta el pitido final.
No ganar contra un equipo amenazado por el descenso deja al Tottenham con solo una victoria en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, mirando ahora más hacia la zona de descenso que hacia la clasificación europea. A pesar de la presión, Frank seguirá al mando para la visita del Borussia Dortmund el martes, aunque el club ya estaría evaluando alternativas en caso de que la destitución se vuelva inevitable.
“Parece la tormenta perfecta en muchos aspectos en este momento”, admitió Frank tras la derrota por 2-1, su octava en 14 partidos. “Una derrota en el último minuto, cuando todos han dado todo —incluidos los aficionados— y no obtienes nada, es increíblemente difícil de aceptar. Es duro para los aficionados, para los jugadores y para mí. Pero solo hay un camino: seguir adelante. No puedes sentir lástima por ti mismo”.
- AFP
PERDEDOR: Barcelona
El Barcelona llegó al partido del domingo contra la Real Sociedad con una racha perfecta de nueve victorias consecutivas en La Liga, tras haber perdido solo en el Clásico de octubre ante el Real Madrid. La victoria sobre Los Blancos en la final de la Supercopa de España había reforzado la confianza del equipo de Hansi Flick de cara a la visita a San Sebastián.
Sin embargo, la ausencia de Raphinha, en gran forma, por lesión dejó a los Blaugrana debilitados, y el equipo ofreció su actuación doméstica más decepcionante en meses, cayendo por 2-1 en Anoeta. Lamine Yamal generó momentos de magia, mientras Marcus Rashford marcó tras salir desde el banquillo, pero el portero Joan Garcia protagonizó quizás su peor actuación de la temporada, permitiendo que La Real lograra una victoria sorpresiva.
“No estoy contento. Estoy decepcionado, tuvimos muchas ocasiones claras y el resultado no refleja lo que hemos mostrado”, comentó Flick tras el partido. “Pero me gusta cómo jugamos. Cometimos errores en defensa, tenemos que defender mejor. También tuvimos mala suerte en ataque. Tenemos que aceptarlo”.
- Getty Images Sport
PERDEDOR: Los que abuchean en el Bernabéu
La derrota del Barcelona, junto con la victoria del Real Madrid por 2-0 sobre el Levante un día antes, deja la cima de La Liga con solo un punto de diferencia a favor de los blaugrana. Sin embargo, pese al impulso en la lucha por el título, el ambiente en el Bernabéu sigue tenso tras un complicado inicio de 2026.
El partido del sábado fue el primer encuentro en casa desde la pérdida de la Supercopa ante el Barcelona, el despido de Xabi Alonso y la humillante derrota en la Copa del Rey frente al Albacete, y los aficionados no dudaron en expresar su descontento. Toda la plantilla fue abucheada durante el calentamiento, y una vez iniciado el partido, los silbidos más fuertes se centraron en Vinicius Jr., Jude Bellingham y el capitán Fede Valverde.
Incluso se escucharon llamados para que el presidente Florentino Pérez dimitiera, generando un ambiente tóxico a pesar de los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, que aseguraron una victoria necesaria. Se ha informado que Vinicius, frustrado por la reacción de los aficionados a su rendimiento reciente, estaría considerando dejar el club este verano, mientras la situación en el que alguna vez fue el club más exitoso de Europa sigue desmoronándose.
- Getty Images
GANADOR: Michael Olise
El Bayern Múnich no tiene problemas en su camino hacia el título de la Bundesliga. La victoria del sábado por 5-1 sobre RB Leipzig muestra a un equipo imparable bajo el mando de Vincent Kompany, con 16 goles en tres partidos desde el receso de invierno, consolidándose como uno de los ataques más letales de Europa.
Mientras la forma goleadora de Harry Kane, el impacto de la incorporación veraniega Luis Díaz y la irrupción del prodigio Lennart Karl acaparan titulares, Michael Olise sigue brillando discretamente. Contra Leipzig, el extremo francés volvió a demostrar por qué es uno de los mejores delanteros del continente.
El Bayern se fue al descanso 1-0 abajo, y aunque Serge Gnabry igualó al inicio de la segunda mitad, el equipo necesitaba un punto de inflexión. Entró Olise en el minuto 56 y protagonizó la remontada: tres asistencias consecutivas para Kane, Jonathan Tah y Aleksandar Pavlović, antes de cerrar él mismo la goleada.
Con este desempeño, Olise se convirtió en el segundo suplente desde que Opta comenzó a registrar datos en 2004-05 en proporcionar tres asistencias en un solo partido de Bundesliga (el otro fue Franck Ribéry en 2019). Además, suma 33 goles y asistencias combinados en 28 partidos esta temporada, y si mantiene esta forma, parece imposible que no sea titular para Francia en la Copa del Mundo este verano.
- Getty Images Sport
GANADOR: Hoffenheim
Con el Bayern Múnich cada vez más cerca del título, gran parte de la emoción en la Bundesliga se centrará en la pelea por los puestos de Champions League. El Borussia Dortmund parece firme en el segundo lugar tras abrir una brecha de seis puntos sobre sus perseguidores, pero se anticipa una intensa lucha por los dos —o incluso tres— puestos finales.
El Hoffenheim se encuentra en una posición privilegiada tras su victoria del sábado 1-0 sobre el Bayer Leverkusen, que los catapultó al tercer puesto. El equipo de Christian Ilzer ha perdido solo uno de sus últimos 11 partidos de liga, ganando ocho, lo que les ha permitido superar a rivales como Leverkusen y Leipzig en la tabla.
El progreso del Hoffenheim ha sido notable. La temporada pasada terminaron apenas un lugar por encima del descenso, pero ya han superado su total de puntos de 2024-25 (32) con la mitad de los partidos aún por jugar esta campaña.
"Los muchachos han puesto mucho esfuerzo, así que estoy lleno de elogios para ellos. Es importante dar el siguiente paso", dijo Ilzer. "Con esta victoria, hemos demostrado que merecemos nuestra posición en la clasificación y que podemos competir contra equipos de alto nivel".
- Getty Images
PERDEDOR: Juventus
Mientras Hoffenheim sueña con la Champions League, en Italia las esperanzas de la Juventus de asegurar su plaza en la máxima competición europea sufrieron un duro revés con la sorprendente derrota del sábado ante el Cagliari, que lucha por no descender. A pesar de registrar 22 disparos frente a solo dos de sus anfitriones, los Bianconeri no lograron concretar y cayeron 1-0.
El resultado puso fin a una racha de siete partidos sin perder para el equipo de Luciano Spalletti y los deja tres puntos detrás de la Roma, actualmente cuarta en la tabla. La jornada también fue decepcionante para el delantero estrella Jonathan David, que suma solo tres goles en liga desde su llegada a Turín como uno de los fichajes gratuitos más destacados del verano, tras salir del Lille.
"No pudieron encontrar el toque final. Deberían haber confiado más en la velocidad, lo que les habría permitido crear más espacio y ser más peligrosos", señaló Spalletti, haciendo referencia a las actuaciones de David y del suplente Lois Openda, mientras la Juve continúa buscando reforzar su ataque con la posible llegada de Jean-Philippe Mateta desde el Crystal Palace este mes.
- Getty Images
GANADOR: Donyell Malen
La Roma, al llegar a enero, buscaba refuerzos ofensivos para impulsar su carrera hacia la Champions League, y no perdió tiempo en reforzar el frente de ataque de Gian Piero Gasperini. El club gastó 25 millones de euros en el joven del Marsella, Robinio Vaz, antes de invertir otros 23 millones para fichar a Donyell Malen desde el Aston Villa.
Mientras el Villa, privado de su principal opción ofensiva, no pudo superar al Everton el domingo, Malen debutó con la Roma marcando el gol de apertura en la victoria por 2-0 en Torino.
"Él marca goles", comentó Gasperini sobre su nueva incorporación. "Tiene las características que buscábamos: puede liberarse en diagonales y atacar espacios. Su velocidad y potencia son fundamentales para nuestro estilo. Queremos construir un equipo que saque el máximo provecho de sus cualidades, especialmente cerca del área de penalti".
La Roma había anotado solo 24 goles en sus primeros 20 partidos de Serie A, mientras que su defensa sólida mantenía vivo el sueño de terminar entre los cuatro primeros. Con Malen y Vaz ahora a bordo, crecen las esperanzas de que Gasperini pueda devolver al club a la Champions por primera vez desde la temporada 2018-19.
- AFP
GANADOR: Ousmane Dembélé
En Francia, el Paris Saint-Germain sigue detrás de los sorprendentes líderes Lens en la cima de la Ligue 1. Tras una semana para olvidar, con la eliminación ante sus vecinos Paris FC en la Copa de Francia, la victoria del viernes por 3-0 sobre Lille fue un respiro más que necesario para el equipo de Luis Enrique.
La gran figura fue Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro. Las lesiones han limitado su rendimiento esta temporada, pero en el Parc des Princes mostró destellos de la brillantez que lo llevó a conquistar el premio el año pasado.
Dembélé anotó dos goles, incluido un espectacular remate tipo "chipped", que Luis Enrique calificó como un "gol de PlayStation" por su precisión y estilo de videojuego. Con esto, su cuenta en la temporada asciende a ocho goles en 18 partidos, cuatro de ellos desde el inicio del año, lo que indica que sigue siendo un contendiente fuerte para otro intento por el Balón de Oro.
- AFP
PERDEDOR: Robin van Persie
El domingo debería haber sido un día de celebración para Robin van Persie y su familia. Su hijo, Shaqueel, salió del banquillo en apenas su cuarta aparición sénior y anotó dos goles audaces en los últimos tres minutos, igualando el marcador 3-3 para el Feyenoord contra su rival de ciudad, Sparta Rotterdam.
Sin embargo, la alegría duró poco: en el tiempo de descuento, Joshua Kitolano marcó el gol de la victoria para el Sparta, dejando al Feyenoord con una racha de seis partidos sin ganar en todas las competiciones. Aunque aún se mantienen segundos en la tabla de la Eredivisie, el equipo ya está a 16 puntos del líder PSV, con la lucha por el título prácticamente decidida antes de terminar enero.
La derrota también provocó tensiones internas. El mediocampista estrella Quinten Timber criticó al entrenador por dejarlo en el banquillo: “Hay un límite. Todos saben que lo doy todo por el club, y hoy lo hice de nuevo. Incluso si tengo que jugar de lateral derecho, lo hago por el equipo. Es una farsa decir que no hago nada”, declaró a ESPN.
Con el contrato de Timber por vencer este verano y rumores de su posible salida al Marsella, Van Persie enfrenta el reto de recoger los pedazos mientras intenta mantener su puesto y, al mismo tiempo, asegurar que su hijo reciba reconocimiento por su actuación estelar.