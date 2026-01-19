Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: del derbi arrollador del Manchester United a la presión sobre el Real Madrid en la carrera por LaLiga

¿Dónde mejor empezar que en Manchester, donde United y City se enfrentaban en el 198º derbi en Old Trafford? El debut de Michael Carrick como técnico interino no parecía prometedor sobre el papel, pero los Red Devils ofrecieron su mejor actuación en casi dos años para aplastar al equipo de Pep Guardiola el sábado.

Los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu en la segunda mitad apenas reflejaron el dominio del United: el equipo también vio tres goles anulados por ajustes finos de fuera de juego, estrelló el balón en el poste en dos ocasiones y forzó al portero Gianluigi Donnarumma a realizar al menos tres paradas de clase mundial. La defensa improvisada del City no tuvo respuestas, dejando claro por qué Guardiola está tan ansioso por fichar a Marc Guehi cuanto antes.

El nombramiento de Carrick para reemplazar a Ruben Amorim generó dudas mientras United buscaba respuestas en su histórico club de glorias para el banquillo. Sin embargo, si esta actuación sirve de adelanto para lo que vendrá en la segunda mitad de la temporada, el excentrocampista inglés debería estar considerado para asumir el cargo de manera permanente. Aunque no logró ascender al Middlesbrough desde el Championship, su experiencia manteniendo al equipo competitivo será valiosa durante los próximos cuatro meses.

“Tuvimos que defender con nuestras vidas y, cuando jugamos, lo hicimos con confianza. Tres goles, con mínimo fuera de juego: creo que merecimos esta victoria”, dijo Lisandro Martínez, tras contener a Erling Haaland durante todo el partido. “Lo que Carrick logró con el equipo fue increíble, especialmente en tan poco tiempo. Estoy impresionado”.