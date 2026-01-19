+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Mark Doyle

Ganadores y perdedores de la Copa Africana de Naciones 2025: La leyenda viviente Sadio Mané, la vergonzosa retirada de Senegal y más desgracia para Mohamed Salah

Solo hay tres certezas en la vida: la muerte, los impuestos y una dramática Copa Africana de Naciones. Sin embargo, incluso por los extraordinarios estándares del torneo, la final de la edición 2025 fue como nada que hayamos visto antes, aunque no en un buen sentido. En el minuto 93 de un encuentro tenso pero en gran parte tranquilo en Rabat, se le anuló muy rigurosamente a Senegal un gol de Ismaila Sarr por una falta percibida de Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi antes. Momentos después, a Marruecos se le otorgó un penal tras una intervención del VAR, quien había detectado un leve tirón en la camiseta de Brahim Díaz por parte de El Hadji Malick Diouf.

El pandemonio se desató, con el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, liderando a la gran mayoría de sus jugadores indignados fuera del campo de juego después de varios minutos de protestas, antes de regresar eventualmente - nuevamente después de varios minutos - a instancias del delantero estrella Sadio Mané.

Sorprendentemente, el drama no terminó ahí, ya que el intento de penalti 'Panenka' de Brahim Díaz fue fácilmente detenido por Edouard Mendy - y Senegal terminó ganando el partido gracias a un impresionante gol en tiempo extra de Pape Gueye.

La final puede que no haya sido un gran partido de fútbol, pero podría decirse que representó un final emocionalmente adecuado para otra increíble AFCON. Aquí, GOAL repasa todos los grandes ganadores y perdedores de un torneo escandaloso...

    GANADOR: Sadio Mané

    Antes de que llegara Sadio Mané, Senegal nunca había ganado la Copa Africana de Naciones. Ahora han levantado el trofeo dos veces en los últimos cinco años, y Mané es la principal razón de ello.

    El jugador, de 33 años, obviamente sigue siendo un futbolista tremendamente talentoso. Lo demostró con sus goles, asistencias y creatividad constante en Marruecos. Sin embargo, Mané también es un líder, el tipo de personaje que da un ejemplo que otros siguen. Por lo tanto, no fue una sorpresa ver a Mane ordenando a sus compañeros de equipo regresar al campo tras su furiosa reacción ante la decisión del penal en tiempo de descuento en la final del domingo.

    Así que, aunque ver a Senegal abandonar el campo en Rabat dejó un sabor muy amargo al final de esta Copa Africana, al menos fue dulce ver a Mane finalmente recompensado por sus actuaciones y deportividad con el premio apropiadamente titulado 'Hombre de la Competición'.

    "El fútbol es algo especial", dijo el exdelantero del Liverpool después de recibir el galardón por segunda vez. "El mundo estaba mirando, así que tenemos que dar una buena imagen para el fútbol. Creo que sería una locura no jugar este partido porque, ¿qué? ¿El árbitro dio un penalti y salimos del partido? Creo que eso sería lo peor, especialmente en el fútbol africano. Preferiría perder antes que este tipo de cosas le sucedan a nuestro fútbol."

    Si había alguna duda antes, ya no la hay: Sadio Mane es una leyenda viviente.

    PERDEDOR: Brahim Díaz

    Se siente muy, muy duro clasificar a Brahim Díaz como un 'perdedor', incluso si estamos usando el término únicamente en el contexto de la AFCON 2025. El atacante del Real Madrid tuvo una campaña fantástica (al menos hasta los cuartos de final) y, a los 26 años, se sentía como si el que alguna vez fue un niño prodigio finalmente hubiera alcanzado su madurez. El máximo goleador del torneo anotó en cinco partidos consecutivos y, más importante que nada, el que alguna vez fue internacional con España parecía completamente en casa en Marruecos.

    Sin embargo, aunque Brahim tal vez algún día pueda mirar atrás con orgullo sus actuaciones en la AFCON 2025, ese día parece estar muy, muy lejos ahora. El delantero diminuto tuvo la clase de oportunidad de ganar un gran torneo internacional con la que la mayoría de nosotros solo podemos soñar, y la desperdició, de la manera más ridícula posible.

    Hay personas que te dirán que un 'Panenka' puede ser la mejor opción en ciertas circunstancias, pero, como Brahim ahora sabe para su coste probablemente eterno, no hay peor manera de fallar un penalti. Con un estúpido tiro penal, Brahim "tiró por la borda todos sus momentos gloriosos," apuntó correctamente el exdelantero de Nigeria Daniel Amokachi en BBC Sport.

    PERDEDOR: Mohamed Salah

    Mohamed Salah fue el primero en admitir que Egipto no tenía algo parecido al equipo más fuerte en la Copa Africana de Naciones. Era solo uno de los tres Faraones que jugaban en Europa y, como el mismo extremo señaló con la sonrisa más amplia en su rostro, ya no podía siquiera afirmar ser titular indiscutible en su club.

    Tal humildad y humor caracterizaron al equipo de Hossam Hassan. Todos los jugadores se llevaban bien entre sí, y hasta el punto de que Salah lo describió como "el mejor campamento internacional" en el que había estado involucrado.

    Sin embargo, la unidad de Egipto, junto con la calidad estelar de Salah, no fue suficiente para llevarlos a la victoria. El extremo del Liverpool participó directamente en cinco goles en Marruecos, su mejor marca en una Copa Africana de Naciones a pesar de llegar a la final tanto en 2017 como en 2021, pero Egipto fue atroz en su semifinal contra Senegal, y Salah estuvo anónimo. Que un terrible partido en Tánger fuera decidido por su némesis, Mané, solo proyectó al capitán de los Faraones en una luz aún más desfavorable.

    Salah tiene solo 33 años, por supuesto. Va a tener al menos una oportunidad más de ganar la Copa Africana de Naciones en 2027 (y probablemente otra en 2028), pero si tendrá una mejor oportunidad para levantar el trofeo es discutible. Y el problema no es tanto la edad de Salah, sino el hecho de que no había un solo jugador en la escuadra de Hassan menor de 24 años, lo que significa que este no es un equipo en ascenso, sino un equipo en transición. 

    Egipto puede ser la nación más exitosa en la historia de la Copa Africana de Naciones, pero ahora hay una posibilidad muy real de que la carrera de su mejor jugador de todos los tiempos sea considerada un fracaso.

    GANADOR: Tanzania

    Miguel Angel Gamondi solo asumió como entrenador de Tanzania un par de semanas antes de que comenzara la AFCON - y aún así logró llevar a un equipo clasificado en el puesto 112 del mundo a la fase de eliminación directa por primera vez en la historia de la nación. En consecuencia, aunque al argentino no le agradó mucho el arbitraje en la derrota de su equipo en octavos de final contra Marruecos, no tuvo más que buenas palabras para sus jugadores.

    "El país debería estar orgulloso de ellos," Gamondi dijo. "Tuvimos un enfoque táctico muy bueno, y tratamos de atacar y jugar. La verdad es que estoy contento con el nivel que mostramos."

    Los Taifa Stars en realidad no ganaron un partido en el torneo, con empates con Uganda y Túnez siendo finalmente suficientes para avanzar como el cuarto y último equipo clasificado en tercer lugar por diferencia de goles, pero Gamondi sintió que convencer a los jugadores de abandonar su "mentalidad de desfavorecidos" fue una victoria en sí misma.

    "Ya no aspiramos solo a una participación honorable," declaró. "Creemos en nuestra capacidad para llegar lejos." Y tienen todas las posibilidades de hacerlo si al ampliamente experimentado Gamondi se le permite construir sobre los sólidos cimientos que rápidamente estableció en Marruecos.

    PERDEDOR: Sami Trabelsi

    Una plaza en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones estaba al alcance de Túnez. Estaban 1-0 arriba frente a un Malí con 10 hombres en el sexto minuto del tiempo de descuento cuando ocurrió el desastre. Yassine Meriah manejó el balón en el área y el exitoso penalti de Lassine Sinayoko permitió a Las Águilas forzar primero la prórroga y luego la tanda de penaltis, que ganaron, dejando a Sami Trabelsi en estado de shock.

    "Hay una gran decepción y dolor tras nuestra eliminación de la competencia," admitió el entrenador. "Teníamos el control, pero desafortunadamente después de anotar, ocurrió algo incomprensible y cometimos un error. Es cierto que podríamos haber clasificado, ya que nuestros oponentes jugaron con 10 hombres desde el final de la primera mitad, pero no sucedió. 

    "Los jugadores dieron todo lo que tenían en un partido que controlamos en gran parte, y no podemos culparlos. La responsabilidad de la derrota recae en el entrenador."

    La Federación Tunecina de Fútbol estuvo de acuerdo, y Trabelsi fue despedido menos de 24 horas después, y apenas cuatro meses después de ayudar al equipo nacional a clasificarse para el Mundial sin encajar un solo gol.

    PERDEDOR: Victor Osimhen

    Mientras veía a Nigeria derrotar cómodamente tanto a Túnez como a Argelia en su camino a los últimos cuatro de la Copa Africana de Naciones, era imposible no preguntarse cómo demonios las estrelladas Súper Águilas no lograron calificar para el Mundial. Sin embargo, su terriblemente dócil derrota en semifinales ante Marruecos mostró que hay algo que no está del todo bien con la última 'Generación Dorada' del país. El talento está indudablemente ahí, pero hay serias dudas sobre su temperamento. 

    En ese sentido, Victor Osimhen personifica más bien el problema de Nigeria. Hay una razón por la que actualmente está jugando en Turquía, y no tiene nada que ver con una falta de habilidad. 

    Osimhen es un delantero extraordinario, como una vez más demostró en Marruecos, pero también es un personaje muy peculiar que puede pasar de celebrar con un compañero un minuto a reprenderlo al siguiente. Es una gran pena, porque hay mucho que gustar de Osimhen y su notable ascenso a la fama, pero su discusión en el campo con Ademola Lookman fue la imagen permanente de la campaña de Nigeria. 

    GANADOR: Amad Diallo

    La mayoría de los jugadores tienen que dejar el Manchester United para volver a encaminar sus carreras. Amad Diallo, sin embargo, solo tuvo que alejarse por un tiempo.

    Para ser justos con el jugador de 23 años, posiblemente había sido uno de los mejores jugadores del United antes de partir para la Copa Africana de Naciones, aunque eso realmente no dice mucho. En Marruecos, sin embargo, Amad fue de otra categoría, ganando tres premios al Jugador del Partido en cuatro partidos como titular, al mismo tiempo que anotó más goles (tres) de los que había conseguido en 16 apariciones para su club en lo que va de temporada.

    La razón de la diferencia en el rendimiento era bastante obvia: jugar en su posición preferida bajo la dirección del entrenador de Costa de Marfil, Emerse Fae. "Juego como carrilero cuando estoy en el United. Aquí, juego como extremo derecho," dijo Amad.

    Parece que el sucesor a corto plazo de Ruben Amorim en el United, Michael Carrick, ha tomado nota de ese enfoque tan novedoso, porque no solo es un desarrollo positivo para Amad, sino para todos en Old Trafford.

    PERDEDOR: La Federación Argelina de Fútbol

    La Federación de Fútbol de Argelia (FAF) hizo un llamado público a la CAF y a la FIFA para que iniciaran una investigación sobre el manejo de Issa Sy en su derrota en cuartos de final ante Nigeria. Sin embargo, el verdadero propósito de la queja formal era desviar la atención de lo que había sido una actuación insípida de Los Guerreros del Desierto, que no lograron registrar un solo tiro a puerta en un partido de la AFCON por primera vez en 11 años.

    De hecho, fue revelador que mientras cuestionaban "la credibilidad del árbitro africano", la FAF también hizo un llamado a los seguidores de Los Fenecos para que mantuvieran la fe en el entrenador Vladimir Petkovic y sus jugadores, argumentando que se requerían "cohesión colectiva, tranquilidad y apoyo" para un equipo "que está pasando por una fase de reconstrucción".

    En justicia, la muestra de apoyo para el entrenador que había dirigido el regreso de Argelia a las finales de la Copa del Mundo por primera vez en 12 años era perfectamente comprensible - y justificada. Sin embargo, el ataque a los oficiales del partido fue completamente injustificado, especialmente porque el propio Petkovic admitió que el equipo mucho mejor esa noche había avanzado a las semifinales.

    GANADOR: Benín

    La campaña de Yohan Roche no podría haber empezado peor, con el defensor regalando a Theo Bongonda el único gol del partido en el debut de Benín en el torneo contra la República Democrática del Congo. Roche, sin embargo, respondió de la mejor manera posible. Además de jugar un papel fundamental en que Los Guepardos mantuvieran el arco en cero en su siguiente encuentro, también anotó el gol del triunfo cuando Benín venció a Botsuana 1-0, logrando la primera victoria de su historia en la Copa Africana de Naciones y asegurando su lugar en la fase eliminatoria.

    "Es una fuente de inmenso orgullo," Roche dijo. "Éramos conscientes de las expectativas de la gente y este gol es particularmente conmovedor para mí después de las dificultades del primer partido."

    Benín finalmente quedó eliminado en los octavos de final, pero solo después de llevar a Egipto a tiempo extra, lo que solo sirvió para subrayar cuánto ha progresado el equipo en los últimos tres años bajo el entrenador alemán Gernot Rohr.

    "Lo que me llevo de esta noche es la actitud de los jugadores, su solidaridad y espíritu de lucha," Rohr dijo. "Eso es un gran positivo para el futuro de Los Guepardos."

    PERDEDOR: El gobierno gabonés

    La campaña de Gabón en la Copa Africana de Naciones no fue bien. Un equipo que se esperaba al menos llegar a los últimos 16 terminó en el fondo de su grupo después de perder contra Camerún, Costa de Marfil e incluso Mozambique. Sin embargo, nadie podría haber previsto cómo el gobierno gabonés reaccionaría a la salida temprana del país.

    Después de la derrota 3-2 contra Costa de Marfil que terminó con las posibilidades de Gabón de llegar a la fase eliminatoria, el entonces ministro de deportes Simplice-Desire Mamboula apareció en televisión para leer un comunicado anunciando la disolución del cuerpo técnico de Thierry Mouyouma, la suspensión de la selección nacional y la exclusión de los jugadores clave Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang debido al "desempeño vergonzoso de las Panteras en la Copa Africana de Naciones".

    Después de una reorganización del gabinete, la prohibición fue levantada menos de dos semanas después, pero no hubo indulto para Mouyouma y su equipo técnico. De hecho, el sucesor de Mamboula, Paul Ulrich Kessany, declaró el 13 de enero que encontrar un nuevo entrenador es una cuestión de gran "urgencia", dado que la clasificación para la próxima Copa Africana de Naciones comenzará en poco más de dos meses.

    Sin embargo, se puede estar seguro de que la FIFA estará observando la situación de cerca, ya que cualquier otra interferencia del gobierno podría resultar en otra suspensión más integral y dañina para Gabón.

    GANADOR: Chiquinho Conde

    Chiquinho Conde representó a Mozambique durante 15 años como jugador. Durante ese tiempo, no conoció más que la miseria de la AFCON. Como él le dijo a CAFOnline, "Perdíamos todo el tiempo. Era desalentador y desgarrador porque siempre poníamos mucho esfuerzo pero nunca obteníamos un resultado."

    Conde tampoco logró ganar como entrenador en la AFCON 2023, con Mozambique eliminado tras dos empates y una derrota. Sin embargo, esta vez, Mozambique finalmente logró su primera victoria en finales al sorprender a Gabón en uno de los partidos del torneo, y gracias a su victoria 3-2 en Agadir, Los Mambas terminaron pasando a los octavos de final.

    "Lograr esto ahora, con esta nueva generación, significa todo para mí," admitió Conde. "Creamos un modelo y lo adaptamos a las cualidades de nuestros jugadores. Identificamos nuestras debilidades, especialmente en defensa, y comenzamos cambiando la mentalidad. Fue difícil al principio, pero seguimos trabajando, y los jugadores empezaron a creer.

    "Trabajamos con principios estrictos. Si alguien no los aceptaba, tenía que irse. Mi forma es estructura, trabajo duro y disciplina. Así que esto es especial para nosotros. Nuestro pueblo necesitaba esto. Pasan por mucho, y tenemos la responsabilidad de hacerlos felices."

    Nigeria, como era de esperar, resultó ser un obstáculo demasiado grande para que Mozambique lo superara en los octavos de final, pero como Conde rápidamente señaló, "Estos jugadores ahora son estrellas. Han tomado su lugar en la historia de Mozambique."

    PERDEDOR: El sueño de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    Este se suponía que sería el momento de Marruecos. Solo habían ganado la Copa Africana de Naciones una vez, y eso fue en 1976. Sin embargo, el torneo estaba ahí para ser ganado por un equipo que había terminado cuarto en el Mundial 2022 y no había perdido un partido competitivo en casa en 17 años.

    "Es una gran responsabilidad, pero es una que aceptamos con orgullo," dijo el entrenador Walid Regragui justo antes del inicio de la campaña de Los Leones del Atlas. "Hay seguidores que han soñado con que este trofeo se quede en Marruecos desde 1976, y la unión sagrada entre el equipo y los aficionados será crucial. Esta presión debe ser positiva, y incluso si se vuelve negativa, la manejaremos."

    Sin embargo, no lo hicieron. Marruecos nunca se vio completamente cómodo en la fase eliminatoria y necesitó penales para superar a Nigeria en las semifinales. Produjeron otra actuación nerviosa en el partido decisivo del torneo y, una vez que el talismán Brahim desperdició una oportunidad gloriosa para ganar el juego, había un aire de inevitabilidad sobre la derrota en tiempo extra de los anfitriones.

    Marruecos sigue siendo un equipo de primer nivel. Tienen todas las posibilidades de salir de su grupo en el Mundial, pero solo si de alguna manera logran dejar atrás los eventos del domingo. En 50 años de sufrimiento, nunca han sufrido una derrota más dolorosa.

    PERDEDOR: Pape Thiaw

    Uno puede entender por qué Pape Thiaw momentáneamente perdió la cabeza en Rabat. Menos de tres minutos después de ver a su equipo supuestamente negado un gol de la victoria, concedieron un penalti suave.

    Sin embargo, aunque eso explica la respuesta de Thiaw, no la justifica, ya que simplemente no había justificación para que sacara a sus jugadores del campo y los llevara al vestuario. Causó caos en el campo y en las gradas, lo cual fue dolorosamente irónico dado que el entrenador de Senegal había criticado al país anfitrión, Marruecos, por la falta de seguridad en su hotel la víspera del partido. 

    "Mis jugadores podrían haber estado en peligro," dijo. "Ese tipo de cosas no debería suceder entre dos países hermanos." Tampoco debería un vergonzoso abandono, aunque afortunadamente finalmente admitió su error no mucho después de la conclusión de la final.

    "No quiero repasar todos los incidentes pero pido disculpas por el fútbol," Thiaw, quien se enfrentó con su homólogo marroquí Regragui después del partido, dijo a beIN Sports. "Después de reflexionar sobre ello, los hice volver [al campo] - puedes reaccionar en el calor del momento. Aceptamos los errores del árbitro. No deberíamos haberlo hecho, pero está hecho y ahora presentamos nuestras disculpas al fútbol."

    Si esas disculpas serán suficientes para que el entrenador, sus jugadores y la FA senegalesa eviten ser severamente disciplinados por la CAF, sigue siendo incierto, ya que el equipo de Thiaw fue indudablemente responsable de desacreditar todo el torneo.

