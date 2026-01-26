Goal.com
Arsenal-Man Utd W+Ls.jpgGetty/GOAL

Ganadores y perdedores del Arsenal vs Manchester United: Mikel Arteta entra en pánico mientras Michael Carrick hace magia

Antes del Arsenal vs Manchester United se debatía si los Gunners superarían a los Red Devils 2007-08. La realidad: no pueden con el actual.

Con toda justicia, el Arsenal llegaba como claro favorito al partido del domingo. Una victoria les habría permitido recuperar una ventaja de siete puntos en la cima de la Premier League, y hasta ese momento permanecían invictos en casa esta temporada. Pero el United se encargó de romperles esa racha.

Los Diablos Rojos ofrecieron un juego casi perfecto al contragolpe, manteniendo a los locales bajo presión durante largos tramos y atacando con intención cada vez que tenían el balón. Merecidamente, se llevaron la victoria por primera vez en la Premier League desde la temporada 2017-18.

Es un resultado —y un par de actuaciones— que tendrá enormes repercusiones para lo que queda de temporada, con la lucha por el título y por un lugar en la Champions League al rojo vivo. GOAL analiza los ganadores y perdedores desde el Emirates…

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Michael Carrick

    En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador del United, Michael Carrick, restó importancia a la idea de que repetiría el mismo plan que frustró al Manchester City el pasado fin de semana para superar al Arsenal.
    "Cada partido es diferente, hay un elemento de eso", dijo. "Nunca es lo mismo, incluso cuando llegas al medio tiempo tras un buen rendimiento de 45 minutos. No soy de los que dicen 'igual de nuevo', porque siempre hay que construir sobre lo hecho. No se trata de copiar y pegar; hay nuevos elementos que incorporar. Debemos estar listos y en nuestro mejor nivel. Y si lo estamos, sentimos que tenemos una buena oportunidad".

    De hecho, la actuación del United no fue la misma intensidad implacable de la semana pasada, sino más bien inteligente y calculada. Durante la primera media hora, los Red Devils sufrieron para contener al Arsenal, quedando acorralados y sin opciones para aliviar la presión. No fue hasta que Lisandro Martínez marcó en propia puerta que el equipo despertó. A partir de ese momento, fueron claramente superiores.

    El goleador Matheus Cunha comentó sobre Carrick: "Él conoce el sentimiento, jugó aquí muchos años. Sabe cómo sienten los aficionados y cómo quieren que se sientan. Nos habló en cada momento, nos hizo sentir unidos incluso cuando parecía que todos estaban contra nosotros". Por su parte, Harry Maguire, nombrado jugador del partido, añadió: "Michael ha llegado y ha sido brillante. Ha traído energía fresca y al grupo le ha dado un impulso real. Dos partidos difíciles y ganarlos ambos es magnífico".

    El impulso del nuevo entrenador ha sido evidente, y sin duda surgen comparaciones con el período interino de Ole Gunnar Solskjaer en 2019 antes de ser nombrado técnico permanente. Pase lo que pase, Carrick ha logrado dos victorias enormes de dos partidos, incluyendo un triunfo sobre el Arsenal dirigido por Arteta 3-2 en dos ocasiones separadas por más de cuatro años. Eso requiere mérito y esfuerzo.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Mikel Arteta

    De un excentrocampista organizador a otro, Arteta a veces recibe críticas severas debido al evidente progreso del Arsenal en los últimos años y a su posición como uno de los mejores equipos de Europa esta temporada. Sin embargo, todas las dudas sobre el equipo y sus defectos se hicieron evidentes el domingo. Desde la dependencia de los goles de jugada ensayada, la falta de coherencia con la posesión, la lentitud al sacar de banda, hasta la ansiedad que domina el Emirates, Arteta se presenta como el denominador común si se busca a alguien o algo a quien culpar.

    Empecemos por los primeros dos puntos. Bukayo Saka acumula 13 partidos sin marcar en todas las competiciones. Gabriel Martinelli y Noni Madueke no han encontrado la portería en sus últimos 13 y 25 encuentros en la Premier League, respectivamente. El fichaje estrella Viktor Gyökeres no anota en juego abierto desde su primer partido de regreso contra Nottingham Forest en septiembre, bajo el mando de Ange Postecoglou. Incluso Leandro Trossard, conocido por ser un goleador decisivo, tiene apenas un gol en 11 partidos. Cuando Arteta hizo un cambio cuádruple a menos de cinco minutos de la hora de juego, el gesto olía a desesperación: parecía esperar que uno de los cuatro sacara una solución de la nada.

    Como exjugador del Arsenal, Arteta ha usado su vínculo con el club para ganarse a la afición y mantenerla de su lado. Ha impulsado varios cambios en los días de partido, incluida la introducción de “The Angel” (más conocido como “North London Forever”), con el locutor del estadio repitiendo los nombres de los jugadores tras los goles al estilo europeo, y la eliminación del túnel. Ha intentado hacer del Emirates un lugar temible, pero esta es una hinchada acostumbrada al miedo. Ante la más mínima señal de problemas, entra en pánico. Incluso ganando 1-0 contra el United, se escuchaba la inquietud entre los aficionados.

    Este fue un día de ajuste de cuentas para Arteta. Tal vez no sea definitivo, pero sí un recordatorio de que este Arsenal no es tan perfecto ni imponente como parecía en otoño.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Los fichajes de Jason Wilcox

    El director de fútbol del United, Jason Wilcox, ha recibido críticas por su manejo del despido de Amorim, pero es innegable que algunos de sus fichajes han convertido al United en un equipo mucho más competitivo que hace apenas un año. Tres de sus incorporaciones en los últimos 12 meses fueron los héroes en el Emirates, y dos de ellas anotaron goles espectaculares que pusieron al United en ventaja.

    Fue una decisión audaz que Carrick mantuviera a Bryan Mbeumo como punta, y al inicio, cuando el United sufrió bajo la presión del Arsenal, podría haberse considerado un error. Sin embargo, el camerunés siempre obligó a los centrales William Saliba y Gabriel Magalhães, ambos significativamente más altos, a estar alerta. Su oportunismo le permitió recoger un pase suelto de Martin Zubimendi y superar a David Raya.

    Patrick Dorgu, cuyo renacer como extremo en lugar de carrilero recuerda a un homenaje a Gareth Bale, puso al United 2-1 con un extraordinario medio-volley que golpeó el travesaño. Fue una demostración notable de improvisación, que incluso atrajo elogios de la leyenda del club Patrice Evra en redes sociales.

    Por segunda semana consecutiva, Matheus Cunha ingresó desde el banquillo como piernas frescas para dar un impulso ofensivo al United. En esta ocasión, se filtró por la izquierda hacia un espacio vacío y curvó magistralmente un tiro alrededor de Gabriel, dejando a Raya sin reacción. Esto refleja el tipo de ‘ADN’ que los aficionados de los Red Devils buscan: jugadores creativos y rebeldes que hacen el juego entretenido. Sin duda, Wilcox ha logrado incorporar varios de estos talentos a la plantilla.

    Según casi todos los modelos, el United ha generado más goles esperados en la Premier League esta temporada que el Arsenal, solo superado por el Manchester City. Incluso Amorim, tan criticado en su momento, merece algo de crédito, tras su paso aparentemente inofensivo en 2024-25. El United estaba destinado a una explosión ofensiva, y gracias al trabajo de Carrick y a la construcción de la plantilla por parte de Wilcox, ahora están recogiendo los frutos.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    PERDEDOR: Fanáticos de las jugadas a balón parado

    Los goles de Dorgu y Cunha, en particular, fueron el remedio perfecto para una Premier League cada vez más arruinada por la obsesión con las jugadas de balón parado. Qué irónico que estos dos tantos espectaculares llegaran contra el equipo que actúa como el J. Robert Oppenheimer de este declive estético del fútbol.

    El plan del Arsenal se volvió aburridamente predecible a medida que avanzaba el partido: meter el balón por el canal, intentar un centro a medias y esperar que se desvíe para ganar un córner. Repetir hasta que funcione, como finalmente ocurrió en el minuto 84, cuando Mikel Merino anotó tras el enésimo intento de amontonar a todos los atacantes sobre el portero del United, Senne Lammens, esperando que fallara en uno de sus centros.

    El fútbol parece estar convirtiéndose en su primo lejano estadounidense, el fútbol americano: retrasos largos para preparar los ataques, rutinas ensayadas en lugar de ingenio individual, y el balón apenas está en juego durante grandes períodos. En ese sentido, esta victoria fue no solo para el United, sino también para los puristas del fútbol.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Casemiro

    Vaya semana ha tenido Casemiro. Después de dominar el centro del campo del City en el derbi de Manchester, emocionó a los aficionados del United al anunciar que se marchará al final de la temporada. Su gira de despedida comenzó con otra exhibición dominante, esta vez frente a dos de los mejores centrocampistas de la Premier League, Zubimendi y Declan Rice.

    El fútbol claramente no le ha abandonado. Casemiro y su compañero Kobbie Mainoo estuvieron en perfecta sintonía durante todo el partido, despejando y manteniéndose seguros incluso cuando el dúo del Arsenal los presionaba con intensidad. Todo en el juego de Zubimendi y Rice parecía apresurado e impaciente, mientras que Casemiro parecía tener todo bajo control.

    Con el United probablemente regresando a la competición europea la próxima temporada, hubiera sido difícil retener a Casemiro con un salario tan alto, sobre todo cuando necesitan rejuvenecer el centro del campo. Dicho esto, reemplazar su experiencia y conocimiento en partidos de esta magnitud será todo un desafío.

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Manchester City y Aston Villa

    Los seguidores del Arsenal agradecieron al United por vencer al City la semana pasada, pero ahora la situación se ha invertido. Por un día, las rivalidades se dejaron de lado en Manchester.

    La distancia entre Arsenal, City y Aston Villa vuelve a ser de cuatro puntos. Pep Guardiola debe lamentar la ridícula racha de su equipo, que solo sumó tres puntos de tres partidos contra Sunderland, Chelsea y Brighton a principios de mes. Sin embargo, al menos ahora tienen la oportunidad de volver a pelear por el título. Con las incorporaciones de Antoine Semenyo y Marc Guehi, aún hay margen para que retomen sus famosas rachas ganadoras y superen nuevamente a los Gunners.

    La tensión entre los londinenses del norte y el Villa persiste, especialmente por el paso del exentrenador Unai Emery. No son tan convincentes a primera vista como Arsenal o City, pero deben ser respetados como contendientes en esta fase de la temporada.

    Los rivales del Arsenal pueden oler la sangre: les quedan 15 partidos de Premier League para aprovechar la oportunidad.

