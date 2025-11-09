Galatasaray acelera por Lionel Messi y su presidente asegura que traerlo desde Inter Miami sería “fácil”

Galatasaray ha demostrado en los últimos años su capacidad para fichar jugadores de alto perfil, lo que ha consolidado su dominio en el fútbol turco. Mauro Icardi llegó primero en calidad de cedido antes de concretar un traspaso permanente, convirtiéndose en el máximo goleador de la liga durante la temporada 2023-24. A principios de este año, el club realizó un fichaje récord de 65 millones de libras por el delantero nigeriano Victor Osimhen. Otras incorporaciones destacadas incluyeron los fichajes libres de Wilfried Zaha y el mediapunta belga Dries Mertens, además de jugadores clave como Lucas Torreira.

Sin embargo, traer a Lionel Messi sería un desafío de otra magnitud. El astro argentino ha transformado al Inter de Miami desde su llegada en 2023, llevándolos a su primer título, la Leagues Cup, y siendo clave en la conquista del Supporters’ Shield 2024. Además, ayudó a establecer el récord de mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS. La brillantez de Messi ha elevado al equipo y aumentado considerablemente el perfil internacional de la liga estadounidense, ofreciendo actuaciones decisivas, como se vio en los recientes playoffs de la MLS Cup.