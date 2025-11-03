Getty Images Sport
'Contribuye mucho sin jugar' - Gabriel Milito de Chivas defiende al legendario Javier 'Chicharito' Hernández a pesar de sus pocos minutos en el campo
'Sigue siendo nuestro capitán'
Chivas consiguió una victoria crucial de 1-0 sobre Pachuca el domingo, acercándose más a un lugar en la Liguilla. Bajo el mando de Gabriel Milito, el equipo de Guadalajara ha ganado seis de sus últimos siete partidos, su mejor racha desde la llegada del argentino. El progreso no ha estado exento de desafíos ni críticas, pero el equipo de Milito ahora parece listo para competir por el título, alentado por la presencia de una figura experimentada como Chicharito Hernández.
“Javier no ha jugado mucho por diferentes razones, pero sigue siendo nuestro capitán,” dijo Milito. “Es un profesional impecable y una persona muy importante dentro del grupo. Tener a alguien como él como ejemplo es invaluable. Incluso cuando no está jugando, su actitud, liderazgo y compromiso marcan una gran diferencia.”
González: La estrella revelación del torneo
El entrenador también destacó el crecimiento de Armando “Hormiga” González, quien anotó su 11° gol del torneo contra Pachuca y ha sido una de las revelaciones de la temporada. Milito atribuyó el ascenso de González al mentoría de Chicharito como un factor clave.
“Estoy feliz por Hormiga”, dijo Milito. “Está en un gran momento, no solo porque está anotando, sino porque sigue creando oportunidades. Tiene una mentalidad fuerte y entiende que las oportunidades llegarán. Esa confianza es crucial, y creo que el ejemplo de Javier le ha ayudado mucho.”
Armando González está buscando convertirse en el séptimo jugador en la historia de Chivas en ganar la Bota de Oro de la liga. La última estrella de los Rojiblancos en lograrlo fue Alan Pulido en 2019 con 12 goles.
El proyecto de Milito ahora toma forma
Reflexionando sobre su tiempo a cargo, Milito reveló que antes de tomar el mando en Chivas, estudió detenidamente la plantilla y creyó que el grupo tenía potencial - solo necesitaba estructura y confianza.
“Chivas tiene un equipo talentoso”, dijo. “Se trataba de construir confianza, definir nuestro estilo y moldear cómo atacamos y defendemos. Los primeros resultados no fueron excelentes, pero este proceso lleva tiempo. Ahora estamos viendo las recompensas de ese trabajo, y ganar es la mejor confirmación de que estamos en el camino correcto.”
¿Partido de obligación ganar por delante?
Chivas cerrará el Apertura 2025 en casa en un partido crucial contra Monterrey. Aunque ya no pueden subir más alto que el sexto lugar con 26 puntos, conseguir un resultado les aseguraría su clasificación directa a la Liguilla, un impulso de confianza antes de la postemporada.
