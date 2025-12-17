Getty Images Sport
El futuro de Neymar en el aire ante el interés de rivales y la presión del vestuario
Santos 'confiado' en retener a Neymar
Tras el cierre de la temporada 2025, el presidente de Santos, Marcelo Teixeira, reconoció que la renovación del contrato de Neymar, que expira a finales de este año, es una prioridad absoluta para el club paulista.
“Renovar el contrato de Neymar es una prioridad para Santos en este momento. Todo depende del presupuesto y de lo que podamos asumir. Estamos en conversaciones para encontrar un punto en común y adaptar su contrato actual hasta 2026”, explicó Teixeira la semana pasada.
El dirigente subrayó además el clima positivo de las negociaciones: “Existe buena voluntad por parte de Neymar, de NR —la empresa que gestiona su carrera— y del club. Eso ya es un buen punto de partida. Necesitamos que este ajuste se traduzca en un resultado financiero favorable para ambas partes. Estamos dialogando sobre varias renovaciones, especialmente la de Neymar, y somos muy optimistas. Su proyecto deportivo también está enfocado en el Mundial del próximo año, y trabajamos para asegurar su continuidad”.
El futuro incierto de Neymar
Neymar fue una pieza clave para que Santos lograra mantenerse en la Serie A brasileña esta temporada. El exjugador del Paris Saint-Germain marcó goles decisivos en el tramo final del campeonato y compitió al más alto nivel pese a las molestias físicas, incluso jugando con dolor antes de someterse a una cirugía de rodilla. Sin embargo, pese a anteponer siempre al equipo, su continuidad en el club no está garantizada.
A principios de mes, el propio Neymar se refirió a su futuro con cautela: “No lo sé, la verdad. Necesito unos días para descansar, desconectarme y luego decidir qué hacer. Mi prioridad siempre es Santos”, declaró.
De cara al miércoles 17 de diciembre, diversos reportes señalan que el exfutbolista del Al-Hilal habría alcanzado un “entendimiento” con Santos para prolongar su vínculo hasta el Mundial de 2026. No obstante, otros medios ponen en duda esa versión, lo que mantiene abierta la incógnita sobre su próximo destino.
Flamengo busca un acuerdo por Neymar
Tras conquistar el título de liga, Flamengo ya mira al mercado y, según Marca, tiene a Neymar en la mira de cara a la temporada 2026. El informe añade que Santos está decidido a renovar el contrato del veterano por una campaña más y que las negociaciones se encuentran en una fase “bastante avanzada”. No obstante, Flamengo también sigue muy de cerca la situación del ídolo brasileño, y varios jugadores del plantel estarían presionando al club para intentar concretar su fichaje.
Quien sí queda completamente al margen es Fluminense. En noviembre, el presidente del club, Mario Bittencourt, desmintió cualquier acercamiento por el delantero del Santos. A través de X, escribió: “En cuanto a Neymar, aclaro que no ha habido contacto reciente entre Fluminense y el jugador ni con su entorno. Fluminense siente un enorme respeto por Santos y, obviamente, tanto el club como el jugador están 100% enfocados en ganar los partidos restantes del Campeonato Brasileño”.
Neymar, ante el desafío planteado por Ancelotti
Mientras Neymar atraviesa un periodo de inactividad tras someterse a una cirugía de rodilla, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha lanzado un mensaje claro al exastro del Barcelona: deberá demostrar que está en plena forma si quiere ganarse un lugar en la convocatoria para el Mundial.
A principios de diciembre, el técnico italiano fue contundente: “Hay muchos jugadores de gran nivel y necesito elegir a los que estén al 100%. No es solo Neymar; también puede ser Vinícius. Si Vinícius está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%, porque es un equipo con una competencia muy alta, especialmente en ataque. Adelante tenemos muchos futbolistas de calidad”.
El exentrenador del AC Milan también dejó claro que Neymar no tiene un sitio asegurado en la selección, pese a su estatus de ídolo nacional.
“Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar también de otros jugadores. Debemos pensar en Brasil, con Neymar o sin Neymar, con unos u otros futbolistas. La lista definitiva se decidirá después de la fecha FIFA de marzo. Entiendo el interés que genera Neymar, pero estamos en diciembre y el Mundial es en junio. Elegiré el equipo en mayo. Si Neymar merece estar, si está bien y es mejor que otros, jugará el Mundial. No le debo nada a nadie”, sentenció Ancelotti.
