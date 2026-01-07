El fútbol supera al béisbol y se convierte en el tercer deporte más popular en Estados Unidos

El crecimiento del fútbol en Estados Unidos ha estado estrechamente ligado a la evolución de la Major League Soccer. Fundada en 1993 como parte del compromiso de Estados Unidos para organizar la Copa Mundial de la FIFA 1994, la MLS inauguró su primera temporada en 1996 y, desde entonces, se ha expandido de 10 a 30 equipos entre Estados Unidos y Canadá.

Esta expansión, junto con la llegada de estrellas internacionales y un aumento de la inversión en infraestructura y desarrollo juvenil, ha consolidado al fútbol como una fuerza relevante en el panorama deportivo de Norteamérica y ha convertido a la MLS en una liga cada vez más significativa a nivel global.