El fútbol supera al béisbol y se convierte en el tercer deporte más popular en Estados Unidos
El fútbol supera al béisbol
El fútbol ha alcanzado un nuevo hito en Estados Unidos. Según The Economist, el 10 % de los estadounidenses ahora considera al fútbol su deporte favorito, superando ligeramente al béisbol, históricamente considerado el pasatiempo nacional. Solo el fútbol americano y el baloncesto mantienen una mayor popularidad.
Deportes estadounidenses, clasificados...
El fútbol americano sigue siendo el deporte más popular en Estados Unidos, con un 37 % de la población que lo señala como su favorito, mientras que el baloncesto ocupa el segundo lugar con un 17 %. Por debajo del fútbol se sitúan el béisbol, el hockey, las MMA y otros deportes.
Deporte favorito declarado por los fanáticos (EE.UU.), Q4 2024 — Fuente: The Economist, usando Ampere Analysis Deporte Porcentaje de seguidores (%) Fútbol americano 36 Baloncesto 17 Fútbol (soccer) 10 Béisbol 9 Hockey sobre hielo 4 Tenis 3 Boxeo/MMA* 3 Golf 2
Culpa de la MLS
El crecimiento del fútbol en Estados Unidos ha estado estrechamente ligado a la evolución de la Major League Soccer. Fundada en 1993 como parte del compromiso de Estados Unidos para organizar la Copa Mundial de la FIFA 1994, la MLS inauguró su primera temporada en 1996 y, desde entonces, se ha expandido de 10 a 30 equipos entre Estados Unidos y Canadá.
Esta expansión, junto con la llegada de estrellas internacionales y un aumento de la inversión en infraestructura y desarrollo juvenil, ha consolidado al fútbol como una fuerza relevante en el panorama deportivo de Norteamérica y ha convertido a la MLS en una liga cada vez más significativa a nivel global.
¿Qué sigue para el fútbol estadounidense?
La MLS dará inicio a su campaña 2026 el 21 de febrero, mientras que la nueva temporada de la NWSL comenzará el 13 de marzo. La muy esperada Copa del Mundo 2026 arrancará el 11 de junio.
