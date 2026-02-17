En el podcast The Good, The Bad and The Football, el exseleccionador de Inglaterra McClaren admitió que Ten Hag se negaba a ceder. Dijo: «Hubo muchas batallas en ese campo de entrenamiento. Había mucho de "todo lo que quiero que hagas es esto, esto, esto y esto". Así era el entrenamiento de Erik: "Ronnie, este es tu trabajo".

Solía decirle a Ronnie: "Todo lo que él [Ten Hag] quiere que hagas es que seas el primer presionante, que hagas una carrera, que hagas dos carreras y, tal vez, una tercera, si te apetece. Y luego, que recuperes el centro, por si ganamos el balón, y entonces podamos pasártelo.

Eso es todo lo que quiere que hagas. Si no puedes hacerlo, no jugarás. O si no lo haces, no podrás jugar. De acuerdo, o no te elegirá. Te lo digo, no te elegirá».

No es que yo crea que otras personas lo harían (ceder), y esa es la diferencia, otras personas lo harían. Pero Erik era así, no, yo lo hago, y él [Ronaldo] tiene que hacerlo, si no, no juega.

Fue una pequeña pelea. No una pelea, sino un enfrentamiento, y ¿quién iba a ganar? Erik se mantuvo firme. Creo que la mayoría de los entrenadores se adaptarían a eso, los mismos entrenadores son así. Pero él se mantuvo firme».