'Fue un error mío' – Diego Simeone pide perdón a Vinícius Júnior y Florentino Pérez tras polémica en la Supercopa de España

Simeone se disculpó formalmente con Vinícius y con Florentino Pérez después de que las cámaras captaran al entrenador del Atlético de Madrid en un tenso intercambio de palabras con la estrella brasileña durante la semifinal de la Supercopa de la semana pasada en Arabia Saudita. El técnico argentino, conocido por su carácter explosivo en la línea de banda, fue filmado lanzando varias provocaciones hacia el extremo de 25 años, incluso sugiriendo que el presidente del Real Madrid planeaba venderlo en verano.

En una conferencia de prensa el lunes, antes del partido de la Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña, Simeone intentó cerrar el capítulo de aquel altercado que ensombreció el derbi en Yeda. El entrenador de 54 años reconoció que había excedido los límites de conducta profesional esperados.

“Quiero disculparme con el señor Florentino y con el señor Vinícius por el incidente que presenciaron”, declaró Simeone ante los periodistas. “Estuvo mal de mi parte ponerme en esa situación, y reconozco que estuvo mal. El equipo que gana merece avanzar; ellos merecían pasar.”

No obstante, fiel a su estilo, la disculpa vino acompañada de un matiz desafiante. Al ser cuestionado sobre si buscaba el perdón del jugador, Simeone respondió: “Me disculpo, pero no pido perdón. No tengo nada más que añadir.”