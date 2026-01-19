AFP
'¡Es una locura!' - Frenkie de Jong desata su furia contra el árbitro del Barcelona vs Real Sociedad después de que los líderes de La Liga vean TRES goles anulados en una sorprendente derrota
De Jong acusa a un árbitro de arrogancia en una entrevista explosiva
La tensión en el Reale Arena se desbordó después del tropiezo de Barcelona en la carrera por el título, con Frankie De Jong ofreciendo una de las entrevistas post-partido más contundentes de la temporada. Después de una frustrante derrota 2-1 ante la Real Sociedad, el centrocampista holandés no se contuvo en su evaluación del árbitro, sugiriendo que la actitud del oficial hacia los jugadores fue irrespetuosa y condescendiente.
Hablando con DAZN inmediatamente después del pitido final, De Jong parecía visiblemente agitado. Acababa de recibir una tarjeta amarilla en los últimos momentos del partido, una decisión que pareció ser el catalizador de su arrebato. "Con este árbitro, es muy frustrante," se quejó De Jong. "No puedes hablar, aunque soy el capitán y debería poder hacerlo."
Agregó: "Te mira como 'soy mejor que tú'. No puedes contribuir así."
Quejas por pérdida de tiempo llevan a una controvertida amonestación
El punto álgido que aparentemente rompió la paciencia de De Jong ocurrió en el tiempo de descuento. Mientras el Barcelona buscaba un empate, el juego se fragmentó por interrupciones, con la Real Sociedad tratando naturalmente de agotar el tiempo para asegurar una victoria famosa. De Jong intentó señalar esto a Gil Manzano, solo para encontrarse en el cuaderno del árbitro por desacuerdo.
Recordando el incidente, De Jong explicó su perspectiva, que consideró completamente razonable dado el contexto del partido. "Durante el tiempo de descuento, le dije que vigilara el reloj porque cada falta -y es normal que las cometan- cada saque de banda o saque de meta era una pérdida de tiempo", dijo. "'Tardan un minuto en sacar de banda', le dije. Me mostró la tarjeta amarilla. E incluso entonces, solo añadió diez segundos. Es una locura."
Gol anulado de Lamine Yamal genera confusión y debate sobre el VAR
Aunque la gestión del tiempo y la actitud del árbitro fueron puntos de conflicto importantes, el tema más polémico de la noche fue sin duda la anulación de los goles. La estadística principal de que se anularon tres goles pinta un panorama de una noche caótica, pero una decisión en particular enfureció a De Jong: el gol de Lamine Yamal en la primera mitad.
El gol fue anulado por fuera de juego, una decisión que alteró el curso del partido. Sin embargo, De Jong reveló una sorprendente conversación que tuvo con el cuarto árbitro en la banda, la cual contradice la decisión en el campo. "La pregunta del arbitraje fue sobre el gol anulado a Lamine Yamal en la primera mitad", señaló Frankie De Jong. "Si es fuera de juego, no pasa nada, aunque nos han dicho que no lo era. Hablé con el cuarto oficial y me dijo [que no era fuera de juego]."
De Jong señaló que no es la primera vez que el Barcelona se siente agraviado en este estadio en particular. "El año pasado sucedió algo similar aquí", recordó. La confusión en torno a la decisión se sumó a la sensación de injusticia, con De Jong sugiriendo que incluso los árbitros en la banda no estaban seguros de por qué el gol no fue válido.
La carrera por el título de La Liga se intensifica mientras el Barcelona lamenta las oportunidades perdidas
A pesar de la furia dirigida a Gil Manzano, De Jong fue lo suficientemente honesto como para admitir que los propios fallos del Barcelona frente al gol contribuyeron a la derrota. La pérdida en Anoeta es un golpe significativo para sus aspiraciones al título, permitiendo al grupo perseguidor cerrar la brecha, con el Real Madrid ahora a un punto detrás tras vencer a Levante el fin de semana.
"Merecimos ganar", insistió De Jong, cambiando el enfoque al propio fútbol. "Tuvimos las oportunidades, nos faltó concretarlas y su portero fue muy bueno." De hecho, el portero de la Real Sociedad produjo una serie de excelentes paradas para negar a los visitantes, frustrando al ataque blaugrana durante los noventa minutos.
