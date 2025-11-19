Franco Mastantuono se inclina por Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo en el debate del GOAT después de quedarse 'sin palabras' por su compañero de equipo de Argentina durante el servicio internacional

Una grave lesión en la ingle ha frenado el prometedor comienzo de Mastantuono con Los Blancos, poniendo en pausa la temporada de la sensación adolescente. El centrocampista ofensivo de 18 años llegó desde River Plate en agosto por un récord de £40 millones ($52.4 millones). Después de una brillante pretemporada y algunas actuaciones deslumbrantes, incluyendo convertirse en el titular más joven de la historia de la Champions League para el Madrid, su campaña ha llegado a un abrupto final.

Antes de su lesión, el internacional argentino había encontrado un papel bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, mostrando su talento creativo y su capacidad para jugar entre líneas. Sin embargo, algunos críticos en los medios españoles han cuestionado su influencia en los partidos recientes y su esfuerzo defensivo, muy alejado de la forma imparable que mostró en River Plate. Ahora, con un largo camino de recuperación por delante, la presión recae en el joven argentino para recuperar su forma física y su impulso. Con el reciente regreso y excelente forma del estrella Jude Bellingham, Mastantuono enfrentará una feroz competencia por el tiempo de juego al regresar, convirtiendo su regreso en una de las historias más anticipadas de la segunda mitad de la temporada.

Mientras continúa su recuperación, Mastantuono ha decidido ofrecer su opinión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos.