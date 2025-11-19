Franco Mastantuono se inclina por Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo en el debate del GOAT después de quedarse 'sin palabras' por su compañero de equipo de Argentina durante el servicio internacional
Estrella lesionada en batalla por la forma física
Una grave lesión en la ingle ha frenado el prometedor comienzo de Mastantuono con Los Blancos, poniendo en pausa la temporada de la sensación adolescente. El centrocampista ofensivo de 18 años llegó desde River Plate en agosto por un récord de £40 millones ($52.4 millones). Después de una brillante pretemporada y algunas actuaciones deslumbrantes, incluyendo convertirse en el titular más joven de la historia de la Champions League para el Madrid, su campaña ha llegado a un abrupto final.
Antes de su lesión, el internacional argentino había encontrado un papel bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, mostrando su talento creativo y su capacidad para jugar entre líneas. Sin embargo, algunos críticos en los medios españoles han cuestionado su influencia en los partidos recientes y su esfuerzo defensivo, muy alejado de la forma imparable que mostró en River Plate. Ahora, con un largo camino de recuperación por delante, la presión recae en el joven argentino para recuperar su forma física y su impulso. Con el reciente regreso y excelente forma del estrella Jude Bellingham, Mastantuono enfrentará una feroz competencia por el tiempo de juego al regresar, convirtiendo su regreso en una de las historias más anticipadas de la segunda mitad de la temporada.
Mientras continúa su recuperación, Mastantuono ha decidido ofrecer su opinión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos.
- AFP
"Te deja sin palabras cada vez que recibe el balón"
El prodigio del Real Madrid dijo a Cadena Ser cuando se le pidió elegir entre Messi y Ronaldo: "Soy fan del Real Madrid y estoy en el club más grande del mundo, pero el mejor y más grande jugador del mundo es Messi, y eso siempre será así hasta que se retire. Juego con él en la selección nacional y es increíble. Te deja sin palabras cada vez que toca el balón. Es admirable. Es asombroso que continúe sorprendiéndonos a nosotros, sus compañeros. He jugado con muchos jugadores de alta calidad, pero estar con él es una experiencia de aprendizaje diaria. Estoy agradecido por cómo siempre me ha tratado. Me ha ayudado mucho."
La carrera de Ronaldo en Madrid
Los comentarios de Mastantuono pueden no ser bien recibidos por los fieles del Real, dado el estatus de Ronaldo como un icono del Bernabéu. El delantero portugués anotó 450 goles en 438 apariciones para el Madrid entre 2009 y 2018, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club.
Sus increíbles actuaciones en la delantera inspiraron al Real a conquistar cuatro títulos de la Liga de Campeones y dos de La Liga, entre una serie de otros trofeos. Ronaldo finalmente dejó la capital española para unirse a la Juventus en un acuerdo de €100 millones, y ahora juega en Arabia Saudita con el Al-Nassr.
- Getty Images Sport
¡El número de Messi se ha terminado!
En septiembre, Mastantuono hizo historia con la selección argentina, ya que el joven de los Blancos lució el icónico número 10 para la Albiceleste en ausencia de la estrella del Inter Miami, Messi. Al hacerlo, el adolescente se convirtió en el jugador más joven en la historia de Argentina en portar el legendario número. Lo hizo con 18 años y 23 días, superando a Diego Maradona. Al recibir el honor, Mastantuono dijo: "Es lo mejor que me ha pasado. No lo esperaba. No sabía que lo iba a usar. Me sorprendió. Compartir el campo con Leo y ver cómo Messi lo representa me da muchas ganas de usarlo. Nadie será como él, pero es un honor poder llevar un número que él usó durante tanto tiempo."