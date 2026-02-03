Getty/GOAL
Franco Mastantuono debe seguir a Lamine Yamal y sacrificarse veinte veces más que Kylian Mbappé
Kempes lanza una dura advertencia al fichaje de 60 millones de euros
Mastantuono llegó a la capital española el verano pasado cargando con una enorme reputación y un precio de transferencia acorde. El Real Madrid pagó más de 60 millones de euros para asegurar los servicios del mediocampista procedente de River Plate, viéndolo como una pieza clave para su futura dominancia. Sin embargo, tras un inicio brillante en LaLiga, las lesiones han provocado un descenso en su rendimiento en los últimos meses, generando dudas sobre su adaptación a las exigencias implacables del, probablemente, club más grande del mundo.
Mario Kempes, campeón del mundo y una de las mayores leyendas del fútbol argentino, ofreció una evaluación honesta del momento de su compatriota. En una entrevista sobre la regresión de Mastantuono, Kempes advirtió que la paciencia que se da a los jóvenes talentos en Sudamérica no existe en Madrid.
“No es fácil, no es River, no es Boca… es el Real Madrid,” afirmó Kempes. “Allí tienes que ganar incluso en los entrenamientos. Mastantuono necesita ser más atrevido, más valiente.”
El exdelantero también señaló que, si el joven no empieza a aprovechar el talento que justificó su fichaje, su estancia en Europa podría ser breve: “Si lo trajeron de River al Real Madrid, fue porque vieron potencial en él, y hoy ese potencial no está rindiendo. Si no lo usa, no durará mucho.”
Emulando a Lamine Yamal para superar la intensidad de trabajo de Mbappé
En un duro mensaje para los aficionados madridistas, Kempes señaló a su archienemigo como un modelo a seguir para cualquier adolescente que aspire a manejar la presión del fútbol español de élite. Citó a Lamine Yamal, del Barcelona, como el ejemplo perfecto de la audacia que actualmente le falta a Mastantuono, vinculando directamente esa valentía ofensiva con la necesidad de trabajar más que los ‘Galácticos’ establecidos en el equipo.
Kempes instó al joven mediocampista a recuperar la confianza que mostró en River Plate, enfatizando que hasta que alcance el repertorio de goles y trofeos de sus compañeros Mbappé y Vinicius Junior, su valor debe ganarse con esfuerzo constante y asumiendo riesgos.
“Necesita ser más audaz, como lo era en River: tirar desde fuera del área, encarar a los defensores… Lamine Yamal juega así: pierde el balón, no a menudo, pero lo pierde, y sigue pidiendo el balón, encara a los defensores, dispara, participa en el juego. Eso es lo que tiene que hacer Mastantuono: sacrificarse veinte veces más que Mbappé, Vinicius o cualquier otro, incluso Rodrygo”, afirmó Kempes.
Mastantuono debe superar la intensidad de Mbappé y Vinícius Jr.
Kempes también abordó el aspecto psicológico de la transición. Pasar de ser la joya de River Plate a convertirse en un prospecto más dentro de una constelación de estrellas puede resultar desconcertante. La leyenda argentina dejó claro que la “agudeza mental” por sí sola no basta; debe reflejarse en acciones concretas sobre el campo.
Advirtió a Mastantuono sobre el riesgo de ser un jugador que solo se sostiene en el esfuerzo sin generar resultados. “¿Mentalmente? Tienes que demostrarlo en el campo, no solo por ser mentalmente agudo”, afirmó Kempes. “La gente valorará tu esfuerzo, tu voluntad, sí, pero debes ser protagonista, no solo en algunas jugadas. Puedes creer que serás una estrella, pero sin que eso se te suba a la cabeza.”
Mastantuono enfrentando la regresión y la presión futura
Aunque su fichaje se proyectó claramente a largo plazo, la sensación de regresión en los últimos meses ha encendido algunas alarmas. Sin embargo, Mastantuono abordó esas preocupaciones directamente: “Desde que era niño, la gente hablaba de mi fútbol; se podría decir que era el nuevo Messi y, al mismo tiempo, un desastre, la peor compra del Real Madrid. No creo que sea Messi, ni tampoco el peor fichaje del Madrid. Trabajo para alcanzar mi mejor versión, que sé que puedo lograr”.
Con el tramo decisivo de la temporada acercándose, el entrenador Álvaro Arbeloa necesitará que todo su equipo rinda al máximo. Un Mastantuono revitalizado y “atrevido”, dispuesto a asumir riesgos y a superarse frente a las estrellas que lo rodean, podría ser la pieza clave por la que el club pagó una fortuna para incorporarlo.
