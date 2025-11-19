Franco Mastantuono admite que Lamine Yamal es mejor, pero advierte a la estrella del Barcelona que 'apenas acaba de llegar', mientras el joven del Real Madrid habla sobre la pubalgia que afecta a ambos adolescentes

El argentino llegó al Real Madrid este verano en un movimiento de €45 millones ($53m/£39m) desde River Plate. Con solo 18 años, era considerado como uno de los talentos sudamericanos más prometedores de su generación. El Madrid se movió rápidamente por él, convencido de que su perfil y estilo encajaban perfectamente con la estructura del entrenador Xabi Alonso. Hizo su debut en el fin de semana de apertura de la temporada contra Osasuna y se adaptó más rápido de lo esperado. Aunque solo ha contribuido con un gol y una asistencia en sus 12 apariciones hasta ahora, el entrenador del Madrid quedó más impresionado con su desempeño general y su capacidad para encontrar espacios, lo que lo convirtió en titular habitual en ausencia de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.

Sin embargo, Mastantuono ha tenido problemas con molestias ya que Real Madrid confirmó signos de pubalgia, una lesión en la ingle y el abdomen inferior conocida por ser impredecible.