Getty Images Sport
Traducido por
Foxborough amenaza con retirar la licencia para la Copa del Mundo de 2026 por una disputa sobre seguridad por valor de 7,8 millones de dólares
- Getty Images Sport
Fecha límite fijada para el 17 de marzo.
Según ESPN, los dirigentes municipales han fijado el 17 de marzo como fecha límite para resolver las cuestiones relacionadas con la financiación de la seguridad, advirtiendo que no se puede esperar que los contribuyentes locales adelanten los costes antes de que se conceda la licencia.
A menos de cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo de 2026, la alcaldesa de Foxborough, Paige Duncan, declaró a ESPN que, aunque la ciudad está comprometida con la celebración del torneo mundial, necesita tener claro de dónde procederá el dinero antes de seguir adelante.
«Si nadie aporta dinero, no habrá Mundial en Foxborough», afirmó Duncan.
- Getty Images Sport
Preocupación por la financiación con dinero de los contribuyentes
El gobierno federal ha destinado 625 millones de dólares a la seguridad y la preparación de las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, pero aún no está claro cuántos fondos recibirá Foxborough. Las autoridades locales afirman que no pueden utilizar el dinero de los contribuyentes por adelantado con la esperanza de que se les reembolse más adelante.
Según Duncan, los 8 millones de dólares cubrirían principalmente los gastos de policía en el estadio Gillette y sus alrededores, sede de los New England Patriots de la NFL. El estadio es propiedad de The Kraft Group, dirigido por el propietario de los Patriots, Robert Kraft, aunque el terreno pertenece al municipio, que también concede la licencia necesaria para los partidos de la NFL.
- Getty Images Sport
La incertidumbre en Nueva Inglaterra
Julie Duffy, directora de marketing y comunicaciones de la Copa Mundial de la FIFA en Boston, declaró a ESPN: «Estamos trabajando en estrecha colaboración con la FIFA, el estadio y la ciudad de Foxborough para llegar a un acuerdo».
La ciudad de Foxborough se reunirá el martes 17 de febrero para seguir debatiendo la licencia de entretenimiento, según Boston25.
- Getty Images Sport
Partidos de la Copa del Mundo programados para celebrarse en Nueva Inglaterra
Estos son los partidos de la Copa del Mundo programados actualmente para el estadio de Foxborough:
13 de junio de 2026: Haití contra Escocia - Grupo C
16 de junio de 2026: Ganador de la repesca de la FIFA contra Noruega - Grupo I
19 de junio de 2026: Escocia contra Marruecos - Grupo C
23 de junio de 2026: Inglaterra contra Ghana - Grupo L
26 de junio de 2026: Noruega contra Francia - Grupo I
Más allá de la fase de grupos, el estadio también acogerá un partido de octavos de final el 29 de junio y un partido de cuartos de final el 9 de julio.
Anuncios