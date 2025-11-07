Florian Wirtz tomó la decisión equivocada al rechazar al Manchester City: el alemán aún puede convertirse en una estrella del Liverpool, pero un cambio al Etihad habría hecho mucho más fácil su adaptación a la Premier League

Por supuesto, el mero hecho de que Wirtz, un fichaje de £100m, podría no comenzar contra el City es indudablemente una reflexión de sus dificultades para adaptarse al fútbol inglés. Simplemente no se puede evitar el hecho de que, aparte de quizás la segunda mitad de la victoria 1-0 sobre el Arsenal, simplemente no ha tenido el tipo de impacto en la Premier League que todos esperaban.
Tampoco se puede evitar preguntarse cuándo - y de hecho si - Slot devolverá a Wirtz a la posición de No.10, porque si juega en el Etihad, casi con certeza será en la banda izquierda en lugar de Cody Gakpo. ¿Existe entonces la posibilidad de que no veamos lo mejor de Wirtz hasta que Mohamed Salah se marche y Slot tenga más libertad para ajustar su formación para acomodar no solo al nuevo No.7 del Liverpool, sino también a Hugo Ekitike y Alexander Isak en el mismo equipo?
Sin embargo, la idea de que Wirtz no se adaptará - y posteriormente brillará - en Anfield parece un pensamiento ilusorio por parte de los rivales del Liverpool. Es simplemente demasiado bueno para fracasar. Hay una razón por la cual el City y el Bayern también lo querían, y por qué Alonso hubiera amado traerlo con él al Bernabéu.
Como dijo el español a principios de esta semana, es "solo cuestión de tiempo" antes de que Wirtz demuestre su valía - porque el potencial de superestrella todavía está allí. Aquellos que han seguido de cerca su carrera no tienen ninguna duda de que un jugador que Jurgen Klopp ha descrito como “talento único en un siglo” será un éxito para el Liverpool.
"Será increíble, créanme," le dijo Dimitar Berbatov a Rio Ferdinand en el podcast de su excompañero del Manchester United. "Estoy seguro de que todos [en el Liverpool] ven su calidad, y le darán el tiempo que necesita para encajar en el equipo. Y te garantizo, va a ser un éxito. La forma en que ve el fútbol, cómo busca el espacio, cómo sabe posicionarse, los toques con el balón, la improvisación, el ojo para el pase y para los goles.
"Por supuesto, alguien puede argumentar que su físico no es tan impresionante para la Premier League. Pero entonces fácilmente se puede ver a los grandes jugadores de su posición, como [Luka] Modric, también con la misma complexión. Modric. ¡Jodido monstruo! Así que solo dale tiempo a Wirtz."
Porque los goles y asistencias llegarán. Simplemente están tardando un poco más en el Liverpool de Slot de lo que probablemente habrían hecho en el City de Guardiola.