Florian Wirtz tomó la decisión equivocada al rechazar al Manchester City: el alemán aún puede convertirse en una estrella del Liverpool, pero un cambio al Etihad habría hecho mucho más fácil su adaptación a la Premier League

En medio de toda la emoción en torno al verano de gastos sin precedentes de Liverpool, Szoboszlai se convirtió en algo secundario. El versátil número 8 pudo haber desempeñado un papel importante en el triunfo por el título de la temporada pasada con su notable ética de trabajo, pero se presumía que Wirtz ocuparía su lugar en la alineación titular de Slot.

El alemán fue considerado ampliamente como una mejora masiva - y necesaria - sobre Szoboszlai, cuyo producto final ha sido criticado repetidamente por personas como Jamie Carragher. Incluso Slot declaró a principios de este año que quería más goles y asistencias de Szoboszlai.

En ese contexto, la disposición de Liverpool para tirar la casa por la ventana y fichar a Wirtz tenía todo el sentido del mundo. Era el número 10 más codiciado del mercado, un joven que ya había demostrado ser muy hábil tanto en marcar como en crear goles.

Sin embargo, mientras que Wirtz aún no ha estrenado su cuenta de goles con su nuevo club, Szoboszlai ya ha anotado dos veces, incluyendo un fantástico gol de tiro libre contra Arsenal. Aún más sorprendente, Szoboszlai, el indiscutible mejor jugador de la temporada de Liverpool hasta ahora, también tiene el doble de asistencias (cuatro) que Wirtz en todas las competiciones.

Cuando uno también considera que el capitán de Hungría jugó un papel protagónico en la victoria de la temporada pasada sobre el City en el Etihad, parece no haber dudas de que Slot alineará a su confiada trío ganador del título, Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister el domingo, especialmente porque sentaron las bases para las victorias sobre Aston Villa y Real Madrid que detuvieron la reciente caída de los Reds.

Entonces, ¿tiene razón Rooney? ¿No hay lugar para Wirtz en el mejor equipo de Liverpool? Y si es así, ¿debería haber presionado para unirse al City a pesar de sus supuestas dudas sobre el futuro a largo plazo de Pep Guardiola en el club?