Florian Wirtz deja atrás su etapa de "niñito" y demuestra que será la próxima estrella de la Premier League con el Liverpool

Dimitar Berbatov pide paciencia con Florian Wirtz, fichaje del Liverpool, y asegura que el mediapunta será un éxito seguro en la Premier League.

"La manera en que ve el fútbol, cómo busca los espacios, su colocación, los toques, la improvisación, la visión para pases y goles… Todo eso es impresionante. Claro, alguien podría decir que físicamente no está preparado para la Premier League. Pero basta mirar a grandes jugadores de su posición, como [Luka] Modric, que tiene una complexión similar. ¡Modric! Un verdadero monstruo. Así que simplemente denle tiempo a Wirtz".

Sin embargo, menos de quince días después, Gary Neville señaló que Wirtz parecía más un “niño pequeño” que un monstruo, mientras era superado por Matheus Nunes en la dura derrota del Liverpool frente al Manchester City.

    Wirtz no fue el único jugador del Liverpool que decepcionó en la derrota por 3-0 en el Etihad, un resultado que, en la práctica, sentenció la defensa del título de los Reds tras apenas 11 jornadas. El equipo de Arne Slot quizá tuvo algo de mala suerte con el gol anulado por fuera de juego de Virgil van Dijk, pero no había forma de disfrazar el mal rendimiento colectivo.

    Neville, sin embargo, mostró especial preocupación por la escasa contribución de Wirtz al partido, y, en justicia, era comprensible.

    El alemán apenas realizó dos disparos (ninguno a puerta) y no generó ninguna ocasión. Aún más revelador, el jugador de 100 millones de libras, en torno al cual el Liverpool pretendía reconstruir su ataque, tocó el balón menos veces que el portero suplente Giorgi Mamardashvili, completando una actuación dolorosamente ineficaz en la banda izquierda.

    "Wirtz es un problema", declaró Neville en su pódcast de Sky Sports. "Llamémoslo por su nombre: es un tema serio. Hemos sido indulgentes con él durante meses, considerando que es joven y que acaba de llegar a un nuevo país, pero cuesta más de 100 millones de libras; pronto tendrá que dar un paso al frente.

    "Obviamente tiene cualidades: es un gran jugador, técnicamente fantástico, pero lo han movido por distintas posiciones y no rindió con la calidad esperada. Su actuación fue, sin duda, preocupante".

    "Daña el equilibrio"

    Neville estaba especialmente preocupado por el físico de Wirtz. No creía que el internacional alemán estuviera lo suficientemente fuerte o preparado para soportar las exigencias de la Premier League, y resultaba significativo que sus mejores actuaciones con la camiseta del Liverpool hasta ese momento se hubieran producido todas en competiciones europeas, frente al Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt y Real Madrid.

    Como insinuó Berbatov, crecía la preocupación de que el pequeño jugador de 22 años simplemente no estuviera hecho para una liga inglesa que, esta temporada, se había vuelto aún más intensa y física. Su excompañero del Manchester United, Wayne Rooney, también opinó que Wirtz no encajaba del todo en el Liverpool; que el club había fichado a un jugador poco adecuado para el sistema de Slot.

    "Creo que Wirtz, en realidad, desajusta el equilibrio del Liverpool y su forma de jugar", declaró Rooney en su pódcast de la BBC. "Es un gran jugador y estoy seguro de que mejorará, pero ha tenido un inicio lento y no se puede negar. He visto a jugadores adaptarse a esta liga y siempre les lleva tiempo.

    "Pero no es por su precio, ni por sus capacidades. Simplemente no veo dónde encaja en lo que hace el Liverpool con esta formación [4-3-3]. ¿Es el tercer centrocampista? Para mí, no; es más un jugador ofensivo. Así que, si tengo que elegir entre él y [Dominik] Szoboszlai, me quedo con Szoboszlai".

    Más en forma y más fuerte

    Sin embargo, las duras derrotas en casa por 3-0 ante Nottingham Forest y PSV a finales de noviembre dejaron claro que Wirtz nunca fue realmente el problema. El Liverpool se mostró igual de frágil en defensa sin su lesionado número 7 —si no más— y mucho menos peligroso en ataque.

    La respuesta de Slot a la mala racha fue implementar un plan de juego más conservador, lo que situó a Wirtz nuevamente en la banda izquierda, lejos de su rol preferido como número 10. Pero antes de Navidad, comenzó a notar los beneficios del programa especial de acondicionamiento físico diseñado no solo para aumentar su masa muscular, sino también para mejorar su resistencia.

    El 3 de diciembre completó 90 minutos en la Premier League por primera vez, y fue su disparo desviado sobre la bocina lo que evitó que el Liverpool sufriera otra bochornosa derrota en casa, esta vez ante el Sunderland.

    Con la llegada del nuevo año, ya no importaba si Wirtz jugaba por la izquierda o en el centro: estaba marcando la diferencia dondequiera que estuviera y empezaba a ganarse comparaciones con el ícono del Kop Peter Beardsley, gracias a su agilidad para moverse entre líneas y defensores, tanto para crear como para convertir ocasiones.

    Cambiando la narrativa

    El excentrocampista del Liverpool Danny Murphy ya había señalado desde el principio que los números iniciales de Wirtz en la Premier League —cero goles y asistencias en sus primeras 16 apariciones— eran engañosos.

    “Aunque es cierto que no empezó tan bien como esperábamos”, dijo Murphy a GOAL en octubre, “creo que ha tenido algo de mala suerte, porque generó muchas ocasiones que no se concretaron. La narrativa cambia completamente cuando esas oportunidades entran”.

    Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Desde que Alexander Isak aprovechó uno de sus pases al espacio en la victoria por 2-1 en Tottenham el 20 de diciembre, Wirtz no ha dejado de progresar. El fin de semana siguiente abrió su cuenta goleadora con el Liverpool contra los Wolves, lo que supuso un gran impulso para su confianza.

    “Estoy bastante seguro de que fue un alivio para él”, comentó Slot. “Su reacción tras marcar y la de sus compañeros lo decía todo; estaban realmente felices por él. En el fútbol, a menudo se nos juzga por los resultados y a los jugadores por goles y asistencias, olvidando otras contribuciones importantes durante un partido. Wirtz ha tenido varios partidos buenos y sigue mejorando con cada uno. Está cada vez más en forma y se estaba acercando a su primer gol, así que no es sorpresa que lo marcara. Será el primero en saber que un gol no es suficiente, pero estoy seguro de que vendrán muchos más”.

    La conexión con Ekitike

    Gracias a su preciso remate de primeras tras el pase de Mohamed Salah en la victoria del Liverpool por 4-1 sobre el Newcastle el fin de semana pasado, Wirtz ya suma seis goles en sus últimas 10 apariciones en todas las competiciones. Además, ha desarrollado una compenetración sobresaliente con el delantero Hugo Ekitike, evidenciada por el hecho de que la dupla ha combinado para más goles que cualquier otro dúo en la Premier League esta temporada (seis).

    Como resultado, Wirtz está convirtiendo a los escépticos en creyentes, entre ellos Jamie Carragher, quien previamente cuestionó la capacidad del alemán para rendir a nivel de clase mundial, señalando que leyendas del Liverpool como Luis Suárez y Sadio Mané habían tenido inicios brillantes al llegar a Anfield.

    “No se me ocurren muchos jugadores que hayan empezado de manera normal o mala”, comentó el exdefensor de los Reds en Sky Sports en octubre. “Y no hablo solo de siete partidos. Pero si llegas a Navidad o enero y la historia es: ‘Oh…’, no hay precedentes de grandes fichajes extranjeros en Inglaterra que necesiten un año para rendir”.

    Wirtz, claramente, no lo necesitó.

    ¿El nuevo De Bruyne de la Premier League?

    Wirtz pudo parecer desubicado durante la primera mitad de la temporada, pero ya ha encontrado su lugar. Tras una actuación estelar contra el Newcastle, en la que marcó y asistió desde su posición preferida y se llevó el premio a Jugador del Partido, Jamie Carragher no dudó en compararlo con dos de los mejores creadores de juego que ha visto en la Premier League.

    "Lo he observado mucho y me he preguntado si puede alcanzar el nivel de Kevin De Bruyne", dijo el exdefensor en el 'Monday Night Football' de Sky Sports. "Pero también creo que puede ser tan elegante como David Silva. Tiene un poco de ambos.

    Estamos hablando de jugadores especiales que llegan a nuestra liga, y con el tiempo, el testigo debe pasar. No hay duda de que este chico tiene calidad real. La Premier League perdió a De Bruyne, pero ha ganado a Wirtz".

    Los aficionados del City podrían sentirse sorprendidos por semejante comparación, ya que Wirtz aún tiene camino por recorrer para situarse al nivel de De Bruyne o Silva. Sin embargo, su rendimiento ayuda a entender por qué Pep Guardiola quería ficharlo para el Etihad el verano pasado. Lo que antes no estaba claro se hará evidente en Anfield el domingo.

    El ‘niño pequeño’ del Liverpool está empezando a transformarse en un ‘monstruo’ al estilo de Modrić.

