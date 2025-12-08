Getty Images Sport
Fiorentina toma medidas de seguridad tras amenazas de aficionados tras caer al último lugar de la Serie A
Fiorentina refuerza la seguridad tras amenazas de los aficionados
La derrota de la Fiorentina por 3-1 ante el Sassuolo marcó uno de los momentos más oscuros de su campaña en la Serie A 2025-26. Con la Viola en el fondo de la tabla tras 14 partidos sin victorias, las tensiones entre los aficionados frustrados se dispararon. En las horas posteriores al partido en Reggio Emilia, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico denunciaron haber recibido amenazas, lo que elevó la preocupación dentro del club y obligó a las autoridades internas a actuar de inmediato. Con el equipo atravesando su peor inicio de temporada en la historia de la liga, la creciente ira de ciertos seguidores cruzó límites alarmantes, llevando a la Fiorentina a intervenir rápidamente.
El club respondió reforzando los protocolos de seguridad y contactando a las autoridades locales para garantizar la protección de los jugadores y sus familias. Además, la Viola se comunicó directamente con las personas afectadas, asegurándose de brindarles apoyo inmediato mientras se iniciaban las investigaciones sobre las amenazas. Este incidente refleja la intensa presión que rodea al equipo en medio de una crisis deportiva que ya ha escalado a una emergencia institucional más amplia.
- Getty Images Sport
Fiorentina emite comunicado contundente condenando el comportamiento de sus aficionados
En un comunicado oficial, el club declaró: "ACF Fiorentina expresa su plena solidaridad y apoyo a los jugadores y sus familias tras las amenazas inaceptables y vergonzosas recibidas después de la derrota en Reggio Emilia ante el Sassuolo.
Este tipo de comportamiento no tiene lugar en el fútbol ni en ninguna parte de nuestra sociedad.
El club contactó de inmediato a sus miembros y a las autoridades competentes para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para proteger la seguridad y el bienestar de los jugadores, el personal, sus seres queridos y las familias afectadas.
ACF Fiorentina, al mismo tiempo que agradece a los numerosos seguidores que ya han mostrado su afecto y apoyo tras estos desafortunados eventos, reitera que nunca habrá espacio para la intimidación, el odio o la violencia.
Nuestro compromiso con la protección de nuestros jugadores y sus familias sigue siendo absoluto."
Fiorentina sigue sin ganar en la Serie A tras 14 partidos
La crisis de la Fiorentina ocurre en medio de una temporada históricamente desastrosa, con el equipo en el último lugar de la Serie A, sumando solo seis puntos en 14 partidos y siendo el único club aún sin victorias en la liga. El colapso ha sido repentino y dramático, especialmente después de un sexto puesto la temporada pasada y las expectativas de un regreso competitivo al fútbol europeo. El entrenador Stefano Pioli fue destituido a principios de noviembre tras cuatro empates y seis derrotas, pero su sucesor, Paolo Vanoli, tampoco ha logrado iniciar una remontada significativa.
La agitación se extiende más allá del terreno de juego. El director deportivo Daniele Prade renunció poco después del despido de Pioli, dejando un vacío de liderazgo en un momento en que el club necesita estabilidad. Las incorporaciones veraniegas, como Edin Dzeko y Roberto Piccoli, no han logrado tener impacto, mientras Vanoli ha criticado la mentalidad del equipo, afirmando que “no trabajan el uno para el otro” durante la reciente racha de derrotas. La falta de cohesión, confianza y dirección ha creado un entorno volátil que ahora ha entrado en territorio peligroso.
- Getty Images Sport
Fiorentina pone su foco en el próximo duelo de la Conference League
La Fiorentina ahora enfrenta la compleja tarea de proteger a sus jugadores mientras intenta rescatar una temporada que se desliza rápidamente hacia el desastre. Se mantendrán medidas de seguridad reforzadas mientras las autoridades investigan las amenazas, y el club planea brindar apoyo a los afectados, al tiempo que refuerza su postura de tolerancia cero ante la violencia.
El enfoque inmediato se centra en el partido de la Conference League del jueves contra el Dynamo de Kiev, donde un resultado positivo podría ayudar a aliviar la tensión. Posteriormente, la atención se dirigirá al crucial enfrentamiento de la Serie A del domingo frente al Hellas Verona, un partido que podría definir la trayectoria de la Fiorentina de cara al nuevo año.
Anuncios