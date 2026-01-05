De la final de Europa League a Grimsby: Los 10 momentos más humillantes del Manchester United con Ruben Amorim

Antes del derbi de Manchester del 14 de septiembre de 2025, se le preguntó a Amorim si él o Pep Guardiola tenían problemas mayores que resolver, dado que el United estaba por encima del City en la clasificación tras los tres primeros partidos de la temporada.

“Compararme con la situación de Pep es solo una broma”, respondió Amorim. “Creo que nosotros tenemos problemas más grandes”. Y no se equivocaba: todos los problemas del United quedaron al descubierto en la posterior derrota por 3-0 ante un equipo que había perdido sus dos partidos anteriores de liga.

Más allá de la falta de un verdadero poder ofensivo —solo dos de sus 12 disparos fueron a puerta—, el United volvió a mostrar enormes debilidades defensivas, lo que intensificó las críticas a la formación favorita de Amorim.

“Cuando Ruben Amorim llegó, me sorprendió gratamente verlos jugar con tres atrás”, comentó el exlateral del United Gary Neville en Sky Sports. “Pero en cada partido cambiaba la línea de tres defensores, lo que indica que no tenía claro cuáles deberían jugar.

“Fue un partido sin sustancia del United. Están en el puesto 14 de la liga, apenas a cuatro partidos de temporada, y todos dijimos que no pueden llegar a octubre en el puesto 14 o 15 sin que el entrenador esté en problemas. Aún quedan partidos, pero tienen que empezar a ganar rápido”.