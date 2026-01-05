De la final de Europa League a Grimsby: Los 10 momentos más humillantes del Manchester United con Ruben Amorim

Actualmente, están sextos en la tabla, a solo tres puntos del Liverpool, que ocupa la cuarta posición. En ese sentido, hay progreso, considerando que los Red Devils terminaron la temporada pasada en el puesto 15. Sin embargo, bajo el mando de Amorim, el United había ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos de liga, mientras el portugués seguía desconcertando con su enfoque táctico rígido y sus cambios poco convencionales.
Cuando expresó públicamente su frustración con la alineación en Old Trafford tras el empate 1-1 ante el Leeds el domingo, su salida se volvió casi inevitable. De hecho, Amorim se despide con el porcentaje de victorias más bajo de cualquier entrenador del United en la era de la Premier League (32%), dejando atrás un período marcado por la decepción constante.
A continuación, GOAL repasa los 10 peores momentos de un reinado realmente desastroso…