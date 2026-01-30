¿Fin de los Galácticos? Real Madrid 'admite errores' en la estrategia de fichajes en otra temporada decepcionante
La jerarquía del Real Madrid admite que el 'plan de renovación' ha fallado.
Las alarmas suenan más que nunca en el Santiago Bernabéu tras una dramática derrota 4-2 ante el Benfica en Lisboa que dejó a los vigentes campeones de Europa fuera de los ocho primeros en la clasificación de la Liga de Campeones, obligándolos a disputar un playoff para asegurar un lugar en los octavos de final. Los Blancos comenzaron la temporada con un tremendo optimismo bajo el mando de Xabi Alonso, ganando 13 de sus primeros 14 partidos con el entrenador. Sin embargo, las cosas pronto se deterioraron cuando su forma en La Liga y en la Liga de Campeones cayó y el español fue despedido después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.
El desastre a mitad de semana contra el nuevo equipo de José Mourinho confirmó que la agitación va más allá del primer equipo, sin embargo, y un informe condenatorio de Cadena SER afirma que el ánimo en los pasillos del poder del club ha cambiado de preocupación a resignación respecto a la planificación de su plantilla.
Por primera vez, figuras importantes del club han reconocido que la estrategia de transición diseñada para modernizar la plantilla no ha funcionado. Anton Meana, informando para El Larguero, reveló el drástico cambio de sentimiento entre la jerarquía. "Es la primera vez que, hablando con personas importantes en el club, percibo el sentimiento de que el plan ha fallado en cuanto al relevo generacional en el centro del campo", informó Meana.
- AFP
Luchando por reemplazar al legendario trío de mediocampo
La raíz de la crisis radica en la tarea imposible de reemplazar al tridente de mediocampo más exitoso en la historia del club. Durante una década, Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric definieron una era, ganando juntos cuatro títulos de la Liga de Campeones y grabando sus nombres en el folklore del club. Su partida era inevitable, y Madrid gastó fuertemente para prepararse para la vida después del trío.
Se destinaron fondos significativos para traer a los herederos aparentes: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni y Dani Ceballos fueron fichados para tomar el relevo, mientras que talentos creativos como Brahim Diaz y Arda Guler se sumaron para proporcionar profundidad y chispa.
Sin embargo, el informe indica que el club ahora se da cuenta de que no ha logrado llenar el vacío. A pesar del fuerte gasto y la juventud de los reclutas, el mediocampo actual no ha podido replicar el control, el liderazgo y la mentalidad ganadora de sus predecesores. La "impronta inconmensurable" dejada por Kroos y Modric ha destacado las deficiencias de la nueva generación, que ha luchado por dictar los partidos de la misma manera dominante.
Los cambios de entrenador no logran ocultar las fallas estructurales.
La admisión de fracaso va más allá de los jugadores; es una aceptación de una mala dirección deportiva. El informe destaca que tres entrenadores diferentes han pasado por el banquillo intentando hacer que esta configuración del mediocampo funcione, pero el "paso adelante" esperado de los jugadores más jóvenes simplemente no ha llegado.
La directiva del Real Madrid es consciente de que el primer equipo sufre de un "gran problema futbolístico". Aunque continúan considerando su ataque, que cuenta con estrellas globales como Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappe, como de primer nivel, aceptan que la maquinaria detrás de ellos está rota. Los Galácticos al frente están siendo privados del servicio y la estabilidad que el mediocampo anterior proporcionaba.
La jerarquía ha expresado que aunque los jugadores son talentosos, falta la química específica necesaria para reemplazar a la vieja guardia. Los fichajes realizados para sustituir el mediocampo fueron costosos y muy valorados, pero la realidad en el campo ha mostrado que la unidad colectiva es menos que la suma de sus partes.
- Getty Images Sport
Se planea una gran inversión de verano para arreglar la sala de máquinas
Con la realización de que la temporada actual está en peligro y el riesgo de una campaña sin trofeos está aumentando, la dirección deportiva ya está mirando al futuro. Cadena SER afirma que ya se ha comenzado a planificar la próxima campaña, con el club desesperado por asegurar que la sequía competitiva no se extienda más para el actual entrenador Álvaro Arbeloa o quien lo reemplace a largo plazo.
La solución, al parecer, será otra incursión en el mercado. El informe asegura que el Real Madrid se está preparando para hacer una "fuerte inversión" en la próxima ventana de transferencias. El objetivo es singular y claro: reparar el mediocampo.
Aunque hay cierta responsabilidad atribuida al banco, la junta está asumiendo en gran medida la culpa por la planificación fallida. Reconocen que las herramientas proporcionadas al cuerpo técnico fueron insuficientes para mantener los altos estándares del club, y ahora se espera una gran reorganización en verano para cerrar finalmente el capítulo de la era de transición.