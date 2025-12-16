AFP
FIFA lanza boletos de 60 dólares para aficionados tras críticas por el Mundial 2026
Entradas exclusivas para aficionados de cada selección nacional
La FIFA confirmó el martes la creación de un nuevo nivel de entradas para aficionados a un precio de 60 dólares para los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Estas entradas serán asignadas a las Asociaciones Miembro Participantes, que decidirán cómo se distribuirán entre los aficionados que han seguido a sus equipos nacionales, tanto en su país como en el extranjero.
Proceso de asignación de entradas
Dentro del esquema de la FIFA, la mitad de la asignación de entradas de cada federación nacional se destinará a categorías de precios más bajos. De este total, el 40 % corresponderá al nivel Valor del Aficionado, mientras que el 10 % se reservará para el nuevo nivel de Entrada del Aficionado. Las entradas restantes se repartirán de manera equitativa entre los niveles Estándar del Aficionado y Premier del Aficionado.
Por qué se hizo el cambio
El anuncio llega tras la creciente crítica de los aficionados, luego de que los planes iniciales de venta de boletos de la FIFA no ofrecieran acceso a las categorías de precios más bajas para los equipos participantes. Los precios para los partidos de la fase de grupos iban de 120 $ a 265 $, lo que generó reacciones negativas, especialmente en Europa, debido a los modelos de precios dinámicos, tarifas adicionales y retrasos en los reembolsos.
Demanda, reembolsos y próximos pasos
La FIFA informó que ha recibido más de 20 millones de solicitudes de entradas durante la fase actual de ventas. Como ajuste adicional, renunciará a las tarifas administrativas en los reembolsos procesados después de la final del 19 de julio en caso de que los equipos sean eliminados. El Sorteo de Selección Aleatoria permanecerá abierto hasta el 13 de enero de 2026.
