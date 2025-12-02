FIFA se dispone a seguir adelante con un importante cambio en la regla del VAR para el Mundial 2026 a pesar del rechazo inicial

Según BBC Sport, la FIFA presionará agresivamente para que el VAR revise los tiros de esquina en el próximo Mundial 2026, a pesar de enfrentar el rechazo de las ligas nacionales para implementarlo en todas las competiciones. La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB), el organismo que determina las reglas del juego, se reunió en octubre y se llegó a un acuerdo para que el VAR revise las tarjetas amarillas dadas incorrectamente, lo que podría llevar a una expulsión, aunque la idea de revisar los tiros de esquina fue rechazada.

El rechazo significa que la IFAB ahora tendrá que realizar pruebas extensivas en todo el mundo antes de poder implementarlo en el Mundial en América del Norte el próximo verano.