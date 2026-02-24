Ferran Torres y Pedri revelan el brutal castigo de Hansi Flick a los jugadores del Barcelona que llegan tarde a las reuniones del equipo

Según los jugadores, las consecuencias de llegar tarde ahora son muy caras. Pedri, que recientemente ha vuelto a la acción tras una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, reveló el cambio en las medidas disciplinarias. El maestro del mediocampo explicó: «En cuanto a la puntualidad, lo hemos cambiado un poco. Si llegas tarde, pagas una multa». Este cambio confirma que Flick está dando prioridad a un entorno profesional en el que las reglas se aplican a todos, independientemente de su estatus dentro de la jerarquía del primer equipo.

Torres no tardó en dar detalles sobre las asombrosas sumas que esto supone, señalando que la multa es de «40 000 euros por llegar 10 minutos tarde el día del partido». El exdelantero del Manchester City bromeó: «No me imagino cuánto dinero costarían 20 minutos. ¡Más vale enviarle una foto de un ibuprofeno!». Antes de añadir que el nuevo castigo «duele más, te lo aseguro».