Fermín López niega el conflicto con su novia y Gavi en medio de afirmaciones de una disputa en el vestuario del Barcelona entre amigos de la infancia

Hoy, ambos jugadores han resuelto sus problemas y entrenan juntos en el campo. López en su entrevista declara lo importante que es concentrarse en tu trabajo y la resiliencia mental porque este tipo de cosas son inevitables. Sin embargo, enfatizó que con la edad creciente, la madurez se ha convertido en un elemento clave que impulsa su enfoque.

"Si eres futbolista, debes saber que estas cosas pasan", añadió. "Mentalmente, tienes que trabajarlo y estar preparado. Un día te dicen que eres el mejor y al siguiente el peor. Estamos preparados, somos maduros e inteligentes."

Actualmente, el centrocampista está lesionado y ha sido apartado por tres semanas mientras trabaja en su recuperación.