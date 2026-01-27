Fermín López expresa su deseo de que Lionel Messi complete su regreso a Barcelona, incluso si eso significa que él tenga que irse al banquillo
¿Fichaje soñado? Fermín siempre elegirá a Messi.
El legendario Messi rompió sus vínculos de toda la vida con el Barca en 2021 cuando se fue al Paris Saint-Germain como agente libre. Hubo lágrimas antes de su partida, ya que el icónico argentino fue forzado a salir debido a las muy publicitadas dificultades financieras.
Ahora está en Estados Unidos con el Inter Miami y se ha comprometido con un nuevo contrato hasta 2028 con los ganadores de la MLS Cup. A los 38 años de edad, parece haber pocas posibilidades de que vuelva a Europa en calidad de jugador.
Sin embargo, Fermín está preparado para aferrarse a ese sueño. Otro producto del famoso sistema de academia La Masia del Barcelona ha dicho a los periodistas cuando se le preguntó quién sería su compañero de equipo soñado: "Si dependiera de mí fichar a alguien para el Barca, ficharía a Leo Messi. ¡Si me sientan en el banco por Messi, que así sea!"
Aumento salarial: Fermin discute nuevo contrato con Barcelona
Fermin ha sido rotado fuera del XI inicial de Barcelona en ocasiones esta temporada, pero es una elección regular para el entrenador en jefe Hansi Flick. Eso se debe a que se han registrado 10 goles y otras tantas asistencias en la campaña 2025-26, incluyendo un hat-trick en la Liga de Campeones contra el Olympiacos.
Ahora se le está preparando para un nuevo contrato, con conversaciones en curso sobre los términos que mantendrían al internacional español con cinco convocatorias en su entorno actual hasta 2031. Se dice que la oferta de Fermín incluye un aumento salarial del 50 por ciento y un aumento significativo en su cláusula de rescisión, habiendo atraído previamente interés de los gigantes de la Premier League, el Chelsea.
Ha dicho sobre esas discusiones: “Sí, las cosas van bastante bien, todavía hay algunas cosas por resolver, pero tengo la intención de quedarme en el Barça, que es lo más importante para mí. Y la verdad es que espero que suceda pronto y estoy muy feliz.”
Amistosa rivalidad: Fermin compitiendo con Olmo
Fermin añadió sobre su impresionante forma: “Espero ayudar mucho al equipo. No es un objetivo que me haya fijado, pero en la posición en la que juego, sé que tengo que marcar goles y dar asistencias para ayudar al equipo, y ojalá pueda hacer mucho más.
“Ahora mismo, creo que este es mi mejor año hasta ahora. Me siento muy confiado en todos los aspectos del juego y trato de mostrar mis cualidades en el campo. Ojalá pueda seguir haciéndolo bien con tiros desde fuera del área.
Fermin compite con Dani Olmo por minutos en el Barça, pero dice que disfrutan de una rivalidad amistosa. Añadió: “Tengo una muy buena relación con Dani. Es un gran jugador y, al final del día, estamos en el Barça y siempre hay mucha competencia. También creo que podemos jugar juntos, nos complementamos muy bien y espero que podamos jugar juntos más a menudo en el campo, para ser honesto.”
Ofertas de trofeos: los objetivos de Barcelona para 2026
Finalmente, con el Barcelona persiguiendo los títulos de La Liga y la Liga de Campeones, Fermin dijo sobre los objetivos colectivos en 2026: “Somos el Barça y creo que tenemos una muy buena plantilla. Creo que podemos competir por todo y ojalá este año podamos competir por cosas grandes. Queremos ganarlo todo.”
El equipo de Flick, que tiene una ventaja de un punto sobre su rival del Clásico, el Real Madrid, en la clasificación de la Liga, volverá a la acción europea el miércoles cuando reciba al FC Copenhague, con la clasificación automática para los octavos de final de la competición de la Liga de Campeones en juego.