La Federación Africana inicia una investigación por el comportamiento inaceptable de los jugadores en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones
Investigan los partidos de cuartos de final
El organismo rector del fútbol africano se ha visto obligado a intervenir en lo que se está convirtiendo en un cierre turbulento del torneo 2025. Este lunes por la mañana, la CAF emitió un comunicado contundente en el que confirmó que ha recopilado “informes de los partidos y pruebas en video” relacionadas con dos encuentros específicos de los cuartos de final.
Se trata del partido entre Camerún y el país anfitrión, Marruecos, y del duelo entre Argelia y Nigeria, encuentros que fueron escenario de incidentes que los oficiales consideran podrían haber violado el código de conducta establecido para el torneo.
CAF adopta una postura firme
En un comunicado emitido desde su sede en El Cairo y distribuido en Marruecos, la CAF expresó su intención de tomar medidas firmes ante las crecientes tensiones que han empañado el torneo. El organismo confirmó que el Comité Disciplinario ha sido encargado de revisar las imágenes y determinar a los responsables de los incidentes.
“La CAF ha recopilado informes de los partidos recientes y pruebas en video que indican un comportamiento potencialmente inaceptable de algunos jugadores y oficiales, y ha abierto una investigación sobre los incidentes ocurridos en los cuartos de final de la TotalEnergies Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, en los encuentros Camerún vs. Marruecos y Argelia vs. Nigeria”, señala el comunicado.
“El asunto ha sido remitido al Comité Disciplinario, que determinará las medidas apropiadas si se identifica a personas culpables de alguna infracción”, añade.
El comunicado concluye con un mensaje contundente: “La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado durante los partidos, especialmente aquellos dirigidos al equipo arbitral o a los organizadores. Se tomarán las acciones correspondientes contra quienes no actúen conforme a la conducta profesional exigida en los eventos de la CAF.”
La clasificación de Nigeria en medio del caos
Uno de los partidos bajo investigación fue la intensa contienda entre Argelia y Nigeria. Los Super Eagles aseguraron su pase a las semifinales con una victoria contundente por 2-0, gracias a los goles de Victor Osimhen y Akor Adams. El triunfo mantuvo vivas las aspiraciones de Nigeria de conquistar su cuarto título continental, pero las consecuencias para el equipo perdedor fueron mucho menos celebratorias.
Mientras Nigeria mostraba eficiencia en el campo para superar a los Foxes del Desierto, las frustraciones de Argelia alcanzaron su límite tras la eliminación. El portero argelino Luca Zidane protagonizó un acalorado intercambio con el nigeriano Dele-Bashiru que derivó en un altercado involucrando a jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. Zidane también fue visto discutiendo con Raphael Onyedika mientras los jugadores nigerianos intentaban calmar la situación.
Los anfitriones involucrados en la controversia de los cuartos de final
El segundo encuentro bajo investigación involucra a la nación anfitriona, Marruecos, que se impuso 2-0 a Camerún. La presión sobre los Leones del Atlas para conquistar el trofeo en casa es enorme, generando una atmósfera de máxima tensión en cada estadio que visitan.
Los partidos entre Camerún y Marruecos suelen ser físicos y muy disputados, y en esta ocasión los ánimos se caldearon aún más debido a algunas decisiones arbitrales controvertidas.
Un aspecto particularmente inusual de la investigación es su alcance mediático. Rara vez una confederación abre un expediente disciplinario que involucre a periodistas, pero la CAF ha confirmado que está revisando imágenes de un "incidente que involucra a miembros de los medios que supuestamente se comportaron de manera inapropiada en la zona mixta".
