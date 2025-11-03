Instagram (@leomessi)/Getty/GOAL
¡La familia Messi todavía ama Barcelona! El astro argentino Leo y su esposa Antonela Roccuzzo celebran el cumpleaños de su hijo Thiago con una fiesta temática de los Blaugrana
Fiesta de cumpleaños número 13 de Thiago Messi con temática de Barcelona
Lionel Messi Messi y Antonela Roccuzzo celebraron el decimotercer cumpleaños de su hijo Thiago con una vibrante fiesta temática del FC Barcelona, recordando a los fans que el vínculo de la familia con el club sigue siendo inquebrantable. Las celebraciones, compartidas por Antonela en las redes sociales, incluyeron decoraciones impregnadas con los colores blaugranas, un inflable gigante con el escudo del Barça y un fondo inspirado en el Camp Nou con las palabras "Mes que un club" exhibidas con orgullo. Thiago, vestido con el tercer uniforme del Barcelona 2024-25 y una camiseta personalizada con el “Thiago 13”, sonreía mientras sus padres conmemoraban la ocasión con el mensaje: “Qué maravilloso es celebrarte, Thiagui! Te queremos muchísimo.”
La celebración temática sirvió como un recordatorio nostálgico de la asociación de dos décadas de Messi con el Barcelona, el club donde comenzó tanto su trayectoria futbolística como su vida familiar. Aunque la familia ahora vive a miles de kilómetros de distancia en Miami, la fiesta reflejó su amor perdurable por la ciudad y el equipo que dieron forma a la carrera de Messi y su identidad compartida. No fue solo una celebración de cumpleaños — fue un homenaje sincero al club que hizo de Messi un ícono global y ató para siempre la historia de la familia a la historia de Barcelona.
Lionel Messi y la Era Dorada del FC Barcelona
La conexión de Messi con el FC Barcelona trasciende el fútbol, simbolizando un vínculo cultural y emocional que definió una generación. Llegando desde Rosario con solo 13 años, la carrera de Messi floreció en La Masia, donde el club financió su crucial tratamiento médico, sentando las bases para una lealtad de por vida. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años y pasó a liderar al Barcelona a través de su era más exitosa, inspirando a fanáticos de todo el mundo con una maestría que cambió la forma de jugar al fútbol.
Bajo Pep Guardiola, Messi se convirtió en el punto focal de una generación dorada que ganó todos los honores posibles, incluyendo el histórico “Sextete” de 2009. Sus 672 goles y 778 apariciones siguen siendo récords intactos, mientras que sus seis Balones de Oro en el club hablan volúmenes de su brillantez constante. Durante más de 15 años, Messi encarnó la filosofía del Barcelona, un símbolo del orgullo catalán, la humildad y la excelencia.
Incluso después de su salida emocional en 2021 debido a las dificultades financieras del club, la influencia de Messi todavía resuena en el Camp Nou y más allá. Su historia continúa inspirando no solo a los fanáticos sino también a sus hijos, que crecieron rodeados por la ciudad, los valores del club y el legado que ayudó a construir.
Los profundos lazos de Thiago Messi con Barcelona: el club y la ciudad
Thiago Messi, nacido en Barcelona el 2 de noviembre de 2012, ha crecido bajo las luces brillantes de los escenarios más grandes del fútbol, pero sus raíces permanecen firmemente en Cataluña. Pasó sus primeros años en la ciudad durante los años de mayor apogeo de su padre en el club, desarrollando un profundo apego personal tanto a la ciudad como al equipo. Antes de la mudanza de la familia a París en 2021, Thiago se entrenó en las categorías juveniles del Barcelona.
Desde entonces, su joven trayectoria futbolística ha reflejado la carrera trotamundos de su padre. Tras un breve período en la academia juvenil del Paris Saint-Germain, Thiago juega ahora para el equipo sub-13 del Inter Miami, donde ya ha impresionado al anotar en torneos juveniles. A pesar de vivir en Estados Unidos, Thiago ha expresado admiración por la actual sensación del Barca Lamine Yamal e incluso ha declarado su sueño de jugar junto a él algún día, una señal reveladora de que la conexión catalana sigue siendo fuerte para el joven de 13 años.
Lo que más destaca, sin embargo, es el enfoque de Messi como padre. El ganador de la Copa del Mundo ha dicho repetidamente que no quiere presionar a sus hijos para que sigan sus pasos, enfatizando la importancia de que sus hijos sean felices en lo que hagan. Sin embargo, a través de gestos como esta celebración de cumpleaños, está claro que Barcelona sigue siendo una parte apreciada de su identidad familiar.
Messi y Barcelona apuntan a una despedida en el Camp Nou en un futuro cercano
Mientras Lionel Messi ha extendido recientemente su contrato con el Inter Miami hasta 2028, asegurando su presencia continua en la Major League Soccer, los lazos emocionales con Barcelona siguen siempre presentes. Esto también ha reavivado las llamadas para un homenaje de despedida adecuado para Messi en el Camp Nou, algo que tanto él como el club han expresado interés en organizar. Un momento así proporcionaría un cierre adecuado a una historia que transformó el fútbol para siempre.
Para Thiago, la vida continúa en Miami con sus compromisos de fútbol juvenil, pero la fiesta ha recordado al mundo del fútbol que el amor de la familia Messi por Barcelona es profundo. Ya sea que Thiago alguna vez luzca la camiseta Blaugrana en el campo o no, la imagen de su cumpleaños, los colores, el escudo, el telón de fondo del Camp Nou, capturó exactamente lo que Barcelona significó, y aún significa, para él y el resto de la familia Messi.
