Explicado: Por qué los medios españoles informan que Cristiano Ronaldo 'quiere terminar su carrera jugando con Lionel Messi en el Inter de Miami'
Ronaldo y Messi se acercan al retiro
Tanto Ronaldo como Messi están en las etapas finales de sus ilustres carreras, con pocos que predijeron que se quedarían tanto tiempo cuando irrumpieron en la escena en la década de 2000. La exestrella del Real Madrid y el Manchester United ha hablado repetidamente sobre poner fin a su tiempo en el fútbol en el futuro no tan lejano, mientras que Messi, de 38 años, ha sido un poco más cauteloso.
Ronaldo dijo en noviembre cuando se le preguntó sobre cuándo podría retirarse: "Pronto. Pero creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto. ¿Será difícil? Sí. Probablemente (yo) lloraré, sí... Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil, sí. Pero Piers [Morgan], preparo mi futuro desde los 25, 26, 27 años, preparo mi futuro. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión".
Dos meses antes, Messi sugirió que podría no jugar en la Copa del Mundo de 2026 mientras Argentina intenta defender su título.
"Lo dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por mi edad, es lógico que no lo lograré, pero estamos ahí y estoy emocionado. Estoy llevándolo día a día, sintiendo las sensaciones. Y lo que está claro es que hoy fue mi último partido aquí", dijo.
Sin embargo, el veterano firmó un nuevo contrato con Miami hasta el final de la temporada 2028, por lo que parece que no quiere retirarse todavía.
Messi y Ronaldo se respetan mutuamente
Messi y Ronaldo se han enfrentado por los mayores premios, tanto para sus respectivos equipos como individualmente. Tuvieron un duopolio en el premio del Balón de Oro, con 11 victorias entre ellos, y a pesar de ser rivales intensos, siempre ha habido una fuerte corriente de respeto mutuo.
Anteriormente, Messi dijo sobre Ronaldo: "Intentamos lograr lo mejor cada año para nuestro equipo, y lo que se dice fuera de eso no creo que sea muy importante. Es un jugador fenomenal con mucha calidad. Todo el mundo lo sabe, y por eso es uno de los mejores del mundo."
Y a cambio, el portugués admitió una vez: "Por supuesto que tengo afecto por Leo Messi. Hemos estado en el escenario juntos durante 15 años. Recuerdo traducirle del inglés en las Galas porque no hablaba bien inglés. Él siempre me trató bien y me respetó."
Informe: Las supuestas razones de Ronaldo detrás de la tregua con Messi
En un artículo de la publicación española Mundo Deportivo, Ronaldo ha 'dado órdenes a sus agentes para ofrecerlo al Inter Miami', dejando de lado una larga rivalidad con el internacional argentino. Se dice que está dispuesto a aceptar un salario mucho más bajo que el que tiene en Al-Nassr, que se dice que supera los 3 millones de libras a la semana. La publicación enumera cinco razones por las cuales Ronaldo, cuyo contrato actual se extiende hasta 2027, quiere saldar la cuenta pendiente de nunca haber jugado junto a Messi.
La primera razón reportada es que el exjugador de la Juventus está 'cansado' de jugar en Arabia Saudita, sintiéndose el delantero 'insultado' de que más espectadores vean carreras de camellos que sus partidos con Al-Nassr. La segunda es que, según se dice, un dermatólogo 'de renombre internacional', el Dr. Rosado, le aseguró que el sol saudí no es lo mejor para su piel 'delicada', pero que el clima de Miami, por ejemplo, sería más adecuado. En tercer lugar, el internacional portugués está 'obsesionado' con su condición física, y Ronaldo es muy consciente de que si 'pasea sus abdominales en las cálidas arenas de South Beach (Miami), su número de fanáticos aumentará como la espuma'.
Además, se dice que el exjugador del Sporting CP está interesado en dedicarse al cine, y hay rumores de que podría aparecer en la última entrega de la franquicia Terminator. Y finalmente, Ronaldo, quien está decidido a romper más récords futbolísticos, sabe que Messi es el único jugador que puede arrebatarle más logros personales. Por lo tanto, si juega con él en Miami, puede 'quitarle encubiertamente' tiros libres y penales al exjugador del Barcelona, mientras se aprovecha de sus 'asistencias mágicas'. Además, tiene una buena relación con David Beckham, copropietario del Miami.
El Día de los Inocentes en España
Si te cuesta creerlo, es por una buena razón. El 28 de diciembre es el equivalente al Día de los Inocentes en España, engañando a los lectores en el extranjero pero no a nivel nacional. Por lo tanto, esto no va a suceder. Una pista es que el autor del artículo es Ricardo Tubbs, un personaje ficticio de la serie de televisión Miami Vice. Así que, parece que Ronaldo y Messi no jugarán juntos después de todo.
Por cierto, mientras Messi disfruta de su descanso de temporada después de guiar a Miami a su primera MLS Cup, Ronaldo probablemente esté concentrándose en terminar el año en lo alto cuando su equipo líder Al-Nassr viaje a Al-Ittifaq el martes por la noche en la liga saudita.