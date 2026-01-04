Getty Images Sport
Explicado: Por qué Enzo Maresca optó por no exigir el posible pago de £14 millones de Chelsea después de su inesperada salida de los Blues
La impactante salida de Maresca del Chelsea
Maresca dejó el Chelsea la semana pasada, con el club haciendo un cambio después de que los Blues cayeran al quinto lugar en la tabla de la Premier League, tras una racha de solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Ahora, el club se está preparando para su encuentro contra el Manchester City, con el entrenador del equipo sub-21, Calum McFarlane, listo para hacerse cargo del primer equipo. The Sun ha informado que la decisión de Maresca de alejarse de los Blues lo llevó a renunciar a un posible pago de £14 millones, en medio de informes de que había sostenido conversaciones con el Manchester City sobre la posibilidad de reemplazar a Pep Guardiola.
- (C)Getty Images
Por qué Maresca se fue
Según el informe, Maresca se sintió tan enojado por ser socavado por la jerarquía de Chelsea que no discutió los términos de salida con el club. Habría tenido derecho a alrededor de £14 millones, habiendo firmado un contrato de cinco años, con la opción de un año más, cuando se unió al club desde Leicester City en 2024. Estaba ganando alrededor de £4 millones por temporada, y dejar el club después de 18 meses ha dejado una cantidad inmensa de dinero sobre la mesa. El entorno de Maresca también niega cualquier informe de que intentó presionar a Chelsea para que le otorgara un nuevo contrato aprovechando el interés de City en él.
En el momento de su despido, Chelsea dijo: "Durante su tiempo en el Club, Enzo llevó al equipo al éxito en la Liga de Conferencia de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos por sus contribuciones al Club.
"Con objetivos clave todavía en juego en cuatro competiciones, incluida la clasificación para el fútbol de la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de encaminar la temporada.
"Le deseamos lo mejor a Enzo para el futuro."
Las preocupaciones de Maresca durante su período en los Blues
También se entiende que Maresca está enfadado por las sugerencias de que tuvo un desacuerdo con el personal médico del club, y posteriormente puso en riesgo la salud de estrellas del primer equipo como Cole Palmer y Reece James. Estaba frustrado con la cantidad de confrontaciones que se vio obligado a tener con los líderes del club, especialmente en lo que respecta a la selección del equipo y posibles sustituciones.
Sin embargo, ha sido recomendado para regresar a la dirección técnica rápidamente, según el legendario jugador de la Premier League, Alan Shearer.
Él dijo: "Su tiempo en el Chelsea debería ser visto como un periodo exitoso para Maresca. Vencieron al mejor equipo del entorno el año pasado, el PSG; superó al Entrenador del Año. Ganaron la Conference League, lo cual se esperaba, pero no muchos pensaron que irían al Mundial de Clubes y ganarían.
"Está en el entorno de los cuatro primeros, así que para mí, ha hecho un muy buen trabajo. Se irá con su reputación en alto. No creo que le cueste conseguir otro trabajo debido al trabajo que ha hecho en Chelsea y Leicester. Si obtiene uno de los grandes, aún está por verse. Ha habido conversaciones sobre el City, ¿no?, pero depende de si Pep Guardiola decide irse y cuándo, pero no le faltará trabajo en Inglaterra o en el extranjero."
Añadió: "Sabes que cuando entras en ese trabajo sabes lo que estás haciendo, es un club de fútbol muy diferente a otros en términos de cómo se gestiona. Eso no es Maresca, son las personas por encima de él. Su modelo es obviamente comprar jóvenes, desarrollarlos y darles contratos increíblemente largos con el potencial de venderlos. No creo que vayas a ganar la liga de esa manera. Podrías entrar entre los cuatro primeros porque puedes gastar, pero en general, la persona que entra tiene que hacerlo mejor que la que acaba de irse."
- Getty Images
¿Qué sigue para el Chelsea?
McFarlane esperará tener un impacto desde el banquillo del Chelsea cuando se enfrenten al City el domingo. Los Blues se encuentran quintos en la tabla de la Premier League, a tres puntos del Liverpool, que ocupa el cuarto lugar.
