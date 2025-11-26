Explicado: Por qué el Arsenal dejó ir a Harry Kane mientras el delantero del Bayern Múnich busca venganza
La relación de amor-odio de Kane con el Arsenal
Una imagen de Kane con una camiseta del Arsenal celebrando la victoria del club en la Premier League en 2004 ha estado en las redes sociales durante bastante tiempo. En la famosa fotografía, se puede ver a Kane junto a otro jugador de la academia y hasta su cabeza está pintada de rojo Arsenal. En otra imagen viral, Kane posó para una foto de equipo con el equipo de menores de 8 años con un uniforme completo de los Gunners. Sin embargo, su camino con el club no duró mucho.
- Getty Images Sport
¿Por qué Arsenal dejó ir a Kane?
The Mirror ha hablado con algunos de los entrenadores que estuvieron presentes en la Academia Hale End del Arsenal en 2004, en relación con el rechazo de Kane. Aparentemente, el actual capitán de Inglaterra no solo tenía lo que la gente podría describir como 'grasa de cachorro' en ese momento, sino que tampoco era un gran corredor o atleta.
En ese momento, Kane competía con Benik Afobe, quien era considerado una perspectiva más prometedora y mejor atleta. Sin embargo, Afobe nunca se incorporó al primer equipo del Arsenal y en su lugar fue enviado en múltiples cesiones antes de unirse permanentemente a los Wolves.
Kane también tuvo sus propias luchas cuando se unió a los Spurs a los 11 años, y al principio no tuvo mucho impacto en el inicio de su carrera, ya que pasó varios años cedido en Leyton Orient, Norwich City, Leicester City y Millwall.
Kane busca venganza contra el Arsenal
Kane siempre ha estado en una misión para demostrar que Arsenal estaba equivocado y lo ha hecho con bastante éxito a lo largo de su carrera, registrando 15 goles en 21 apariciones contra los Gunners. A menudo se destacó en el derbi del norte de Londres para Tottenham y también jugó un papel clave en la victoria del Bayern sobre el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023-24. En septiembre de 2024, Kane habló sobre su motivación para jugar contra su antiguo club, diciendo: "Sí, probablemente a lo largo de toda mi carrera, en realidad. Empezando desde que tenía ocho años y fui liberado del Arsenal. Eso podría haber generado un poco de deseo de demostrarles cuando tenía esa edad".
- Getty Images
Kane consciente de la amenaza a balón parado del Arsenal
Antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el equipo de Mikel Arteta el miércoles, Kane admitió que está preocupado por la amenaza de Arsenal en los balones parados y ha instado a sus compañeros de equipo a defender cuidadosamente.
Kane dijo a los periodistas: "Por supuesto que sigo la Premier League. Arsenal lo ha hecho bien hasta ahora en ese departamento. Nos hemos preparado para el Arsenal como de costumbre. Lo mejor será no darles ningún balón parado, controlar el juego, y necesitamos defender mejor de lo que lo hemos hecho recientemente cuando concedemos balones parados."