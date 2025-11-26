Explicado: Por qué el Arsenal dejó ir a Harry Kane mientras el delantero del Bayern Múnich busca venganza

The Mirror ha hablado con algunos de los entrenadores que estuvieron presentes en la Academia Hale End del Arsenal en 2004, en relación con el rechazo de Kane. Aparentemente, el actual capitán de Inglaterra no solo tenía lo que la gente podría describir como 'grasa de cachorro' en ese momento, sino que tampoco era un gran corredor o atleta.

En ese momento, Kane competía con Benik Afobe, quien era considerado una perspectiva más prometedora y mejor atleta. Sin embargo, Afobe nunca se incorporó al primer equipo del Arsenal y en su lugar fue enviado en múltiples cesiones antes de unirse permanentemente a los Wolves.

Kane también tuvo sus propias luchas cuando se unió a los Spurs a los 11 años, y al principio no tuvo mucho impacto en el inicio de su carrera, ya que pasó varios años cedido en Leyton Orient, Norwich City, Leicester City y Millwall.