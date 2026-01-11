Getty/GOAL
Explicado: Por qué Cristiano Ronaldo está abandonando la 'villa de ensueño' de retiro de con piscina infinita, pero podría formar parte de la lujosa boda con Georgina Rodríguez
Villa de Ronaldo: ¿Qué hay dentro de la lujosa mansión?
El cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, compró el terreno en cuestión en septiembre de 2022. La intención en ese momento era construir una casa a la que pudiera mudarse una vez que colgara las botas récord por última vez.
El trabajo ha sido completado en la región Quinta da Marinha de Cascais, Portugal, con la villa que cuenta con un estacionamiento subterráneo, un gimnasio, piscinas interior y exterior, una sala de masajes, parque infantil para los cinco hijos de Ronaldo y una playa privada. Según el Daily Mail, está equipada con grifos de oro, mármol italiano y un "mural de Louis Vuitton especialmente diseñado".
Por qué Ronaldo está listo para abandonar un proyecto de £30 millones
A pesar de haber equipado la casa según su propio diseño y gusto, el medio portugués V+ Fama afirma que Cristiano Ronaldo “podría celebrar su boda con Georgina Rodríguez en la propiedad - en lo que sería otro giro inesperado - antes de venderla”.
Se dice que Ronaldo está “preocupado por la falta de privacidad que se le ofrece” en la llamada ‘Riviera Portuguesa’. El delantero de 40 años, que actualmente juega en la Pro League saudí para Al-Nassr, ha tratado de comprar terrenos adyacentes que son propiedad del hotel de cinco estrellas The Ovitavos y de un campo de golf. Esos esfuerzos han sido rechazados.
CR7 ahora “está buscando abandonar el proyecto de cuatro años”. Podría, sin embargo, considerar casarse con Georgina allí. Se informó que caminarían hacia el altar en la Catedral de Funchal, con su recepción teniendo lugar en un hotel cercano.
Según V+ Fama, Ronaldo está abierto a la idea de usar su nueva villa como un “lugar más íntimo y privado”. Si se toma ese enfoque, entonces la mansión podría servir como “evento de boda, fiesta de inauguración y despedida todo al mismo tiempo”.
Ronaldo no carece de opciones cuando se trata de casas de retiro, con su imperio inmobiliario incluyendo un penthouse de £6 millones ($8 millones) en Lisboa y una casa en su natal Madeira. También presume de una mansión en Madrid de su época en el Real y una lujosa residencia en Turín adquirida durante sus días en la Serie A con la Juventus.
Cómo Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina
Cristiano Ronaldo ha revelado cómo le propuso a Georgina Rodríguez, a quien conoció por primera vez cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid. Recientemente le dijo a Piers Morgan: “Eran como la 1 de la mañana. Mis hijas estaban durmiendo en la cama.
“Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecer a Gio y mientras le daba el anillo, mis dos hijos entran y dicen ‘Papá, vas a darle el anillo a mamá y le vas a pedir que se case’. Dije, ‘Wow, este es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento. Sabía que lo haría algún día, pero no había planeado hacerlo en ese momento.
“Porque mis hijas dijeron eso y mis amigos estaban filmando, era lo que quería y lo ofrecí (el anillo). No me arrodillé porque no estaba preparado, pero fue un momento hermoso. Hice un discurso.
“Fue simple, no soy un tipo muy romántico. Bueno, lo soy, pero no muy romántico, no el tipo que trae flores cada semana a casa. Pero soy romántico a mi manera. Fue hermoso y sabía que es la mujer de mi vida, así que lo hice y espero haberlo hecho bien.”
Ceremonia privada: Ronaldo y Georgina se casarán
Ronaldo agregó sobre sus planes de boda: “Ella no es la persona a la que le gustan las grandes fiestas. No le gusta. Le gustan las cosas privadas. Así que respetaré estas decisiones. Una cosa que me encanta, a ella no le importó el anillo. Me preguntó si era sincero y le dije: 'Te quiero y quiero casarme contigo'. No lloré pero tenía lágrimas en los ojos.”
Las emociones deberían estar a flor de piel cuando Ronaldo finalmente se case con Georgina, con la posibilidad de que aprovechen un costoso proyecto inmobiliario antes de centrar su atención en otro lugar cuando se trate de establecer las raíces familiares.
