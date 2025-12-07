Getty Images Sport
'¡Ha tomado una decisión!' - Experto en lenguaje corporal lanza preocupante predicción sobre Mohamed Salah tras su enfado con Arne Slot
El duelo ante Brighton podría ser la última vez que Salah vista la camiseta del Liverpool
El gol tardío de Ao Tanaka en Elland Road dejó a Liverpool con apenas cuatro victorias en sus últimos 15 partidos oficiales, aumentando la presión sobre Arne Slot para revertir la mala racha del equipo. Sin embargo, los focos del pospartido no estuvieron en el resultado, sino en Mohamed Salah, quien aseguró haber sido “arrojado debajo del autobús” por el club y admitió no saber si aún tiene futuro en Anfield.
El próximo fin de semana, ante Brighton, será el último partido de Salah antes de incorporarse a la selección de Egipto para disputar la Copa Africana de Naciones. Si su país llega hasta el final del torneo, el delantero podría perderse hasta seis encuentros con el Liverpool.
No obstante, la visita de los Seagulls podría no ser solo su despedida temporal: según un experto en lenguaje corporal, Salah ya habría tomado una decisión sobre su futuro en Merseyside.
Un experto en lenguaje corporal asegura que “Salah ya ha tomado una decisión”
En declaraciones exclusivas a OLBG, el experto en lenguaje corporal Darren Stanton señaló: “Mohamed Salah es un caso interesante de analizar. Es muy expresivo. Creo que está siendo sincero y que realmente cree lo que dice: que siente que ha sido dejado de lado por los problemas que atraviesa el Liverpool.
“Su enojo y frustración son evidentes. Se le frunce el labio inferior, un gesto típico de ansiedad e irritación. También vemos algunas sonrisas, pero no son auténticas: son sonrisas forzadas, un intento de cubrir lo que realmente siente.
“En mi opinión, él ya tomó una decisión. No me sorprendería que esté pensando en una salida rápida. Por la forma en la que habla y los gestos que hace, da la impresión de que considera que este equipo, este entrenador y la situación actual del club son una causa perdida. Está acostumbrado al éxito en Liverpool y ahora se enfrenta a problemas, ya sea con el técnico o con sus compañeros. Siente que ya no están a la altura de lo que él espera, o de lo que exige de sí mismo.
“Está claro que Salah siente que su carrera depende únicamente de él, así que creo que ya está buscando la manera de marcharse, independientemente de lo que ocurra en la dirección del equipo”.
¿Se marchará Salah del Liverpool en enero?
Liverpool se medirá al Inter en la Champions League a mitad de semana, antes de recibir a Brighton el próximo fin de semana. Y ese duelo ante las Gaviotas podría convertirse en la última aparición de Salah con los actuales campeones de la Premier League. El delantero egipcio ha sido vinculado con una posible salida en enero rumbo al Galatasaray, club de la Superliga turca que estaría dispuesto a ofrecerle al jugador de 33 años un salario de £15 millones por temporada para llevarlo a Estambul.
Las recientes declaraciones de Salah reflejan un giro drástico en su situación, apenas meses después de haber firmado una renovación. El atacante fue pieza clave cuando Liverpool conquistó la Premier League en la primera temporada de Arne Slot al mando, registrando 29 goles y 18 asistencias.
Sin embargo, su rendimiento ha caído de forma notable en la campaña actual: el exjugador de la Roma solo suma cuatro goles y dos asistencias en la complicada defensa del título de los Reds.
Liverpool fracasó en la defensa de su título
Liverpool atraviesa una complicada segunda temporada bajo la dirección de Arne Slot, y el 3-3 del sábado en Leeds dejó en evidencia su mal momento: el equipo solo ha ganado dos de sus últimos 10 partidos de Premier League. Tras la jornada, los Reds cayeron al octavo puesto, a 10 puntos del líder, el Arsenal, que más temprano perdió 2-1 ante el Aston Villa.
Mientras tanto, el Manchester City aprovecha el tropiezo de los Gunners: con su victoria 3-0 sobre el Sunderland en el Etihad, el equipo de Pep Guardiola quedó apenas a dos puntos de la cima y sumó su tercer triunfo consecutivo en la liga.
