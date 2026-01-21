AFP
Exjugador del Fenerbahçe denuncia “trato injusto” de José Mourinho
'Carácter sobre campeonatos'
El excentrocampista del Fenerbahçe, Lincoln, lanzó un duro ataque contra José Mourinho, a quien acusó de haberle dado un “trato injusto” y de mostrar una evidente falta de integridad personal. En una entrevista contundente con Fanatik, el futbolista brasileño de 27 años aseguró que, pese al estatus legendario del técnico portugués, su comportamiento fuera del campo dejó mucho que desear.
“No fue un hombre de palabra conmigo, no cumplió lo que me prometió”, afirmó Lincoln. Aunque reconoció la exitosa trayectoria de Mourinho y sus numerosos títulos, sostuvo que los logros deportivos no justifican una mala gestión humana. “Es un entrenador que ha ganado muchos campeonatos, eso nadie lo discute. Pero, en lo personal, conmigo mostró una falta de carácter. En la vida, el carácter es más importante que los campeonatos, al menos para mí”.
El desaire en la concentración de Portugal
El eje central de la queja de Lincoln gira en torno a lo que considera una decisión tan desconcertante como irrespetuosa durante la planificación de la pretemporada del club. El brasileño, que había pasado los meses previos cedido en el Hull City, se encontraba en Portugal cuando la plantilla del Fenerbahçe llegó al país para realizar su campamento de preparación.
Pese a estar a escasos minutos del equipo, Lincoln asegura que recibió la orden de viajar en sentido contrario y regresar a Turquía. “José Mourinho me sorprendió”, relató. “Antes de irme al Hull City hablé con él y me dijo que quería verme en el campamento de pretemporada en Portugal. Terminé la temporada en Hull y estaba esperando la convocatoria para la pretemporada”.
El mediocampista explicó que intentó comunicarse con el técnico a través del traductor, pero no obtuvo respuesta. “No quiso hablar conmigo. Me dijo que todo lo que tuviera que decir lo hablara con el director deportivo. El equipo estaba en Portugal y yo estaba en mi casa en Portugal, pero aun así me mandó de vuelta a Estambul y me dijo que entrenara por separado con Miha Zajc”.
Excluido y silenciado por Mourinho
Esta falta de disposición a mantener una conversación cara a cara es lo que Lincoln califica como una muestra de “irrespeto”. A su juicio, un entrenador del prestigio de Mourinho debería haber tenido la cortesía de comunicarle las malas noticias en persona, y no a través de intermediarios ni mediante el silencio.
“Fui tratado de manera injusta y con falta de respeto”, afirmó. “En muchos partidos hice todo lo posible por ayudar al club y al equipo, incluso jugando fuera de mi posición. Pasé por una lesión complicada y, cuando esperaba apoyo y reconocimiento, no los recibí. No soy un jugador mediático como otros, pero siempre di lo mejor en el campo y me sentí orgulloso de vestir esta camiseta. Al regresar, creo que hubo una clara falta de respeto en cuanto a las oportunidades que se me dieron”.
Una purga de la era de Jesús
El brasileño considera que fue víctima de una purga más amplia en el campo de entrenamiento de Samandıra, donde —según su versión— los jugadores identificados con el extécnico Jorge Jesus fueron apartados de forma sistemática. Lincoln estableció un marcado contraste entre ambos entrenadores portugueses, elogiando a Jesus como “el mejor entrenador con el que he trabajado” y destacando que siempre “habla de frente y directamente con los jugadores”.
A su juicio, tras la salida de Jorge Jesus se generó un problema de egos dentro del club. “Tanto İsmail Kartal como José Mourinho querían traer futbolistas de su absoluta confianza y, al final, no quedó ninguno de la etapa de Jorge Jesus”, explicó. “No me querían a mí, ni a Willian Arão, ni a João Pedro, ni a Luan Peres”.
