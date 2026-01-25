Exjugador de Argentina vio a Lionel Messi hacer 'cosas locas' y considera que el astro de Inter Miami es 'la esencia del fútbol'

Javier Zanetti, quien jugó 145 partidos con la Albiceleste, estará entre los observadores interesados mientras Lionel Messi participa en otro gran torneo internacional. Ha alcanzado 196 apariciones y 115 goles para su país.

Messi ha emulado, y eclipsado, gran parte de lo que el icónico compatriota Diego Maradona logró durante su notable carrera como jugador. Zanetti tiene la suerte de haber coincidido con ambos grandes y sigue maravillado por los estándares que han establecido.

Hablando con Corriere dello Sport, Zanetti dijo sobre el mágico creador de juego Messi: “Jugué con Leo durante cinco o seis años en la selección nacional. Era muy joven y tímido cuando llegó por primera vez, pero solo fuera del campo. Lo he visto hacer cosas increíbles. Él es la esencia del fútbol. Y Diego, bueno, es Diego.”

