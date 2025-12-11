Exfigura de la Juventus marca diferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y destapa la locura en el vestuario tras la llegada de CR7

Son ganadores comprobados tanto en competiciones nacionales como internacionales, y siguen demostrando que la edad ya no es un límite para quienes mantienen una condición física de élite. Se espera, incluso, que ambos participen en la Copa del Mundo 2026.

Entre quienes aguardan con ilusión un posible “último baile” en Estados Unidos, Canadá y México está Claudio Marchisio, quien ha explicado por qué admira más la trayectoria de Cristiano Ronaldo que la histórica colección de títulos de Lionel Messi, que ya suma 47 trofeos y continúa aumentando.

El exinternacional italiano declaró a La Gazzetta dello Sport: “Sigue el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Si buscas un modelo a seguir para convertirte en un gran campeón, escoge el suyo y no el de Messi. ¿Por qué? Cristiano ya era una estrella, pero tuvo que construirse aún más a sí mismo. Trabajó durísimo para llegar a donde está. El otro, Messi, es un talento bendecido por Dios, que casi no necesitaba entrenar.”