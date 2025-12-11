Getty/GOAL
Exfigura de la Juventus marca diferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y destapa la locura en el vestuario tras la llegada de CR7
Leyendas absolutas: Ronaldo y Messi han llevado el listón a otra dimensión
Con 13 Balones de Oro entre ambos e innumerables registros históricos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúan siendo una fuente de inspiración para millones alrededor del mundo. Han elevado el nivel de la excelencia individual a alturas que pocos siquiera pueden imaginar.
Es posible que el fútbol no vuelva a presenciar jugadores de semejante calibre —y mucho menos coexistiendo en la misma era—, mientras la audiencia global intenta exprimir cada instante que aún les queda a estos dos gigantes del deporte. CR7, a sus 40 años, sigue compitiendo al máximo nivel en la Saudi Pro League con Al-Nassr, mientras que Messi, con 38, ha firmado una extensión de tres años con Inter Miami, vigente campeón de la MLS Cup.
Debate del GOAT: Por qué Ronaldo se sitúa por encima de Messi para algunos
Son ganadores comprobados tanto en competiciones nacionales como internacionales, y siguen demostrando que la edad ya no es un límite para quienes mantienen una condición física de élite. Se espera, incluso, que ambos participen en la Copa del Mundo 2026.
Entre quienes aguardan con ilusión un posible “último baile” en Estados Unidos, Canadá y México está Claudio Marchisio, quien ha explicado por qué admira más la trayectoria de Cristiano Ronaldo que la histórica colección de títulos de Lionel Messi, que ya suma 47 trofeos y continúa aumentando.
El exinternacional italiano declaró a La Gazzetta dello Sport: “Sigue el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Si buscas un modelo a seguir para convertirte en un gran campeón, escoge el suyo y no el de Messi. ¿Por qué? Cristiano ya era una estrella, pero tuvo que construirse aún más a sí mismo. Trabajó durísimo para llegar a donde está. El otro, Messi, es un talento bendecido por Dios, que casi no necesitaba entrenar.”
¿Qué hace único a Cristiano Ronaldo? Sus excompañeros revelan las claves de su grandeza
Marchisio conoce de primera mano la grandeza de Ronaldo gracias al tiempo que compartieron en Turín con la Juventus. El italiano recordó la enorme expectación que generó en todo el club el fichaje de CR7 procedente del Real Madrid: “Había mucha presión, pero también mucha emoción en el ambiente. Piensas que estás en la Juventus, habituado a ver llegar a grandes campeones. Sin embargo, aquella atmósfera en el vestuario… aún la recuerdo. Cuando entré ese día, [Andrea] Barzagli y yo nos miramos. Ya habíamos visto nombres como [Carlos] Tevez y otros enormes jugadores. Pero con Cristiano Ronaldo todos pensábamos: ‘Aquí sí, está a punto de llegar una superestrella’.”
Esa aura entre sus propios compañeros es parte de lo que hace especial a Ronaldo. Otro excolega, el antiguo defensa del Manchester United Danny Simpson, explicó recientemente a GOAL por qué, en su opinión, CR7 siempre estará por encima de Messi: “Lo mejor de Ronaldo es su capacidad para adaptarse. Se adaptó cuando tenía 18 o 19 años, se adaptó en el Real Madrid, se adaptó en la Juve. Siempre está evolucionando. Ahora lo ha hecho en Arabia Saudita y también con Portugal. Por eso, para mí, es el mejor jugador del mundo.”
¿Cuándo se retirará Cristiano Ronaldo? Se insinúa que podría firmar otro contrato
Ronaldo, actualmente bajo contrato en Medio Oriente hasta el verano de 2027, podría prolongar aún más su legendaria carrera. Con la mira puesta en alcanzar los 1,000 goles oficiales y el sueño de compartir cancha profesionalmente con su hijo mayor, Cristiano Jr., el astro portugués estaría dispuesto a seguir jugando incluso después de que expire su vínculo actual, extendiendo su trayectoria hasta bien entrados sus 40 años.
