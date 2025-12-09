Exfigura argentina asegura que Lionel Messi está mejor que nunca y defiende a la MLS rumbo al Mundial 2026

Con el parón de postemporada ya en marcha, Messi ha dejado claro que no quiere convertirse en una “carga” para Argentina mientras se trazan los planes rumbo al Mundial. Para 2026 llegará con menos minutos de competencia que muchos de sus compañeros que militan en Europa.

Sin embargo, su compatriota Ariel Ortega no considera que eso sea un obstáculo. Messi demostró en 2025 —año en el que ganó la Bota de Oro de la MLS— que mantiene intactas la energía, la ambición y el nivel para competir en la élite.

El exfutbolista argentino declaró a BOLAVIP: “Por lo mucho que disfruta Messi jugar al fútbol, va a estar ahí. Además, para mí está mejor que nunca. Está en un nivel altísimo, sin importar lo que se diga sobre la liga en la que compite. Jugar a ese nivel no es sencillo, y él va a disputar el Mundial.”

Ortega añadió: “Será algo muy personal para él; va a querer jugar cada partido. Una Copa del Mundo es distinta. Nunca ha sufrido una lesión grave y se lo ve en un gran estado físico. Se va a preparar bien para llegar sin problemas.”

Rolando Schiavi también intervino en el debate, advirtiendo que el mayor desafío podría no ser futbolístico, sino climático, con Estados Unidos, Canadá y México enfrentando temperaturas extremas en ciertas sedes: “Lo único que me preocupa es el clima, el calor que podría haber durante el Mundial en Estados Unidos. Es lo único que me hace dudar de Leo. Aun así, creo que va a jugar y estará en todos los partidos.”