Exfigura argentina asegura que Lionel Messi está mejor que nunca y defiende a la MLS rumbo al Mundial 2026
Triunfo en la MLS Cup: Messi gana el trofeo número 47
El eterno Messi juega en Estados Unidos desde 2023. Con su contrato inicial en el sur de Florida ya expirado, decidió ampliar su vínculo con el Inter Miami por tres años más, un acuerdo que lo mantendrá en el club hasta 2028.
A sus 38 años, el astro argentino sigue brillando mientras persigue su propio “sueño americano”. Apenas semanas después de su llegada llevó al Inter Miami a conquistar la Leagues Cup, y ahora ha guiado al equipo hacia un histórico título de la MLS Cup. Con ello, su extraordinaria colección de trofeos mayores asciende ya a 47… y contando.
Mejor que nunca: por qué todo apunta a que Messi estará en el Mundial 2026
Con el parón de postemporada ya en marcha, Messi ha dejado claro que no quiere convertirse en una “carga” para Argentina mientras se trazan los planes rumbo al Mundial. Para 2026 llegará con menos minutos de competencia que muchos de sus compañeros que militan en Europa.
Sin embargo, su compatriota Ariel Ortega no considera que eso sea un obstáculo. Messi demostró en 2025 —año en el que ganó la Bota de Oro de la MLS— que mantiene intactas la energía, la ambición y el nivel para competir en la élite.
El exfutbolista argentino declaró a BOLAVIP: “Por lo mucho que disfruta Messi jugar al fútbol, va a estar ahí. Además, para mí está mejor que nunca. Está en un nivel altísimo, sin importar lo que se diga sobre la liga en la que compite. Jugar a ese nivel no es sencillo, y él va a disputar el Mundial.”
Ortega añadió: “Será algo muy personal para él; va a querer jugar cada partido. Una Copa del Mundo es distinta. Nunca ha sufrido una lesión grave y se lo ve en un gran estado físico. Se va a preparar bien para llegar sin problemas.”
Rolando Schiavi también intervino en el debate, advirtiendo que el mayor desafío podría no ser futbolístico, sino climático, con Estados Unidos, Canadá y México enfrentando temperaturas extremas en ciertas sedes: “Lo único que me preocupa es el clima, el calor que podría haber durante el Mundial en Estados Unidos. Es lo único que me hace dudar de Leo. Aun así, creo que va a jugar y estará en todos los partidos.”
¿En la cancha o desde la tribuna? La actualización de Messi sobre su futuro en el Mundial
Messi declaró recientemente a ESPN, cuando volvió a ser consultado sobre la posibilidad de disputar otro gran torneo internacional: “Espero poder estar allí. Ya lo he dicho antes: me encantaría. En el peor de los casos, estaré presente viéndolo en vivo, pero será especial igual. La Copa del Mundo es especial para todos, para cualquier país, y especialmente para nosotros, porque la vivimos de una manera completamente distinta.”
Al analizar a los principales aspirantes al título —el mismo que Argentina conquistó de forma dramática en la final por penales ante Francia en 2022—, Messi añadió:
“Es muy difícil ganar una Copa del Mundo. Se vive de manera distinta: como espectador, como jugador, como aficionado. Y viendo al grupo ahora, estoy seguro de que van a competir.”
El capitán argentino también habló sobre el peso que se quitó la selección tras coronarse campeona:
“Ganar nos sacó una gran presión de encima. Jugar sin esa carga es un alivio, pero tampoco garantiza nada, porque todos quieren vencer al campeón del mundo. Hay selecciones muy fuertes: España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil —que hace tiempo no gana y quiere volver a hacerlo— y también Alemania.”
Sorteo del Mundial 2026: ¿A quién enfrentará Argentina en la fase de grupos?
El sorteo de la Copa del Mundo 2026 ubicó a Argentina en el Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania. La defensa del título comenzará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City —casa de los Kansas City Chiefs de la NFL—, donde se espera que Messi esté en el campo para el debut frente al conjunto africano.
