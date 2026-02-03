Exestrella del Real Madrid afirma que Lionel Messi supera a Cristiano Ronaldo y respalda historia de Carlos Tévez

Las historias sobre el insaciable deseo de Ronaldo por ser el mejor han acompañado a la superestrella portuguesa a lo largo de su carrera, repleta de récords impresionantes. Carlos Tevez, que también trabajó con CR7 y Messi, no es la excepción.

Tevez recordó su experiencia en el Manchester United: “Si entrenábamos a las nueve de la mañana, él ya estaba allí a las ocho. A las siete y media, ya estaba allí. Un día llegué a las seis de la mañana para atraparlo y ya estaba allí. Medio dormido, pero estaba allí”.

Garay también pudo presenciar esa dedicación después de ver a Ronaldo partir de Old Trafford rumbo a Madrid en el verano de 2009. “La historia que siempre cuenta Carlitos Tevez es cierta. Es el primero en llegar a las 6 a.m. y el último en irse. Empieza su rutina, su sesión de gimnasio, su calentamiento, su fisio… todo para estar siempre en la mejor condición”, explicó Garay.

Al igual que Tevez, Garay considera a Messi el mejor con el que ha trabajado, destacando su talento natural frente a la ética de trabajo de Cristiano. Tevez amplió sobre el debate del GOAT: “Cristiano es totalmente diferente a Messi. Cuando Leo empezaba, no hacía gimnasio. Cristiano estaba allí mañana, tarde y noche, mientras Leo siempre estaba con la pelota. Cristiano tuvo que trabajar para ser el mejor, eso es natural para Leo”.