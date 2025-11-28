'¡Excepcional, casi único!' - A Vitinha le dicen que no tiene 'límites' y debería aspirar al Balón de Oro mientras su increíble hat-trick en la Liga de Campeones deja boquiabierto a Blaise Matuidi
Matuidi elogia la actuación 'excepcional' de Vitinha
Tras el impresionante hat-trick de Vitinha en la victoria por 5-3 en la Liga de Campeones sobre el Tottenham el miércoles por la noche, el excentrocampista del PSG, Matuidi, elogió al internacional portugués de 25 años. Hablando con L'Équipe, Matuidi, quien fue una figura clave en el PSG y ganador de la Copa del Mundo 2018 con Francia, expresó su asombro por el nivel actual de Vitinha.
‘Es excepcional, casi único", dijo Matuidi. "No nos damos cuenta de lo raro que es para un centrocampista marcar un hat-trick. Creo que esta actuación lo dice todo sobre su juego y en lo que se ha convertido. Puede hacer de todo." Los goles de Vitinha llegaron en el minuto 45, 53 y 76, este último de penalti, ayudando al PSG a asegurar una victoria vital en un emocionante encuentro.
- Getty Images
Vitinha etiquetado como el 'mejor centrocampista del mundo'
Matuidi fue aún más allá en sus elogios, afirmando que Vitinha ha alcanzado ahora la cima de su posición a nivel mundial. "Quizás sea el mejor centrocampista del mundo hoy en día", declaró Matuidi, alabando su inteligencia en el juego, precisión en los pases, ritmo de trabajo y capacidad para ofrecer actuaciones completas de manera constante.
"Su inteligencia en el campo, su capacidad para asimilar información más rápido que otros y su precisión en el pase final. Y más recientemente, está la diversidad en sus tiros. Tiene un rango muy amplio," agregó, antes de compararlo con su ex compañero Thiago Motta. "Thiago tenía una inteligencia de juego excepcional. Vitinha tiene esta capacidad de estar siempre en el lugar correcto. La diferencia radica en la movilidad. Vitinha es un jugador diferente en el sentido de que, para marcar el ritmo, necesita estar constantemente en movimiento y cerca de los delanteros."
Potencial para el Balón de Oro y 'sin límites'
El nivel de las actuaciones de Vitinha ha llevado a Matuidi a imaginar un futuro dorado para el centrocampista, diciendo: "Parece que nunca dejará de progresar. A los 25 años, aún no ha alcanzado su mejor momento. No veo límites para él. Y así, potencialmente, es capaz, como hizo Luka Modric una temporada, de ganar el Balón de Oro. Para un centrocampista como él, inevitablemente dependerá más del equipo que lo rodea que un delantero, pero es capaz de lograrlo. Sin embargo, no creo que esté pensando en eso. Porque por lo que veo, Vitinha piensa ante todo en el equipo, en el éxito del grupo. Pero sus cualidades hablan por sí solas. Y eso es lo que lo hace un jugador único.
"No dice mucho, es discreto en las redes sociales, pero en el campo, hace mucho ruido (ríe). Quizás sea el mejor centrocampista del mundo hoy en día. En cualquier caso, si hay un sobre con algunos nombres dentro, él está allí."
- (C)Getty Images
El PSG en buena forma tras victoria en la Liga de Campeones
Las heroicas acciones de Vitinha fueron cruciales para los campeones defensores, que actualmente ocupan el segundo lugar en la clasificación de la Champions League con 12 puntos en cinco partidos, tres puntos por detrás del líder Arsenal. La victoria sobre el Tottenham fue significativa para solidificar su posición alta en la tabla y, con tres partidos restantes en la ronda, los deja al borde de asegurar un lugar en los octavos de final sin tener que sortear un empate de play-off. Otros goles para el PSG en la noche vinieron de Fabian Ruiz y Willian Pacho, mientras que Richarlison y Randal Kolo Muani anotaron para el Tottenham, con Lucas Hernandez recibiendo una tarjeta roja para el PSG en el tiempo de descuento.
Vitinha, quien habló de su sorpresa después del primer hat-trick de su carrera profesional, espera inspirar al PSG a otra victoria este fin de semana cuando se enfrenten a sus fieros rivales, el Mónaco, el sábado. Una semana después, recibirán al Rennes en la capital francesa antes de volver a la acción de la Champions League contra el Athletic Club.