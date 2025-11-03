Getty Images Sport
Etta Eyong medita entre el Real Madrid y el Barcelona ante posible traspaso en LaLiga en enero
El codiciado Eyong es uno de los MVP de LaLiga
En apenas 11 partidos de LaLiga esta temporada, Etta Eyong ha logrado captar la atención de los principales clubes europeos. Con seis goles y tres asistencias en 896 minutos, el delantero camerunés se ha convertido en una de las revelaciones de la máxima categoría española.
Su ascenso comenzó la temporada pasada en la tercera división, donde anotó 19 goles y brindó seis asistencias en 30 partidos, además de disputar cuatro encuentros en La Liga, incluyendo un gol decisivo contra el Girona.
Eyong llegó al Levante a comienzos de esta campaña tras no contar con oportunidades en el Villarreal, y estuvo cerca de fichar por el Barcelona. Actualmente es el tercer máximo goleador de la competición, solo detrás de Kylian Mbappé y Julián Álvarez, lo que ha disparado el interés por él y deja un posible traspaso en el horizonte.
¿A qué club quiere unirse Eyong?
Según informa SPORT, el Real Madrid ha iniciado contactos con el entorno de Etta Eyong respecto a un posible traspaso del joven de 22 años. Aunque aún no se ha concretado nada, el Levante está al tanto de las gestiones, y no hay presión inmediata, ya que el jugador no busca un cambio hasta la ventana de enero.
En el pasado, Eyong dejó claro que su preferencia es el Barcelona. En agosto, el director deportivo catalán, Deco, se reunió con el Villarreal, pero el club pidió 10 millones de euros por su transferencia, lo que obligó al Barça a desistir de la operación.
¿Cuáles son las finanzas involucradas en su transferencia?
El camerunés se incorporó al Levante procedente del Villarreal por una tarifa de 3 millones de euros, con varias cláusulas que benefician a ambos clubes. Entre ellas, destaca una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, con derecho de tanteo a favor del Villarreal, su antiguo club. Además, se estipula que una oferta de 15 millones de euros podría ser suficiente para concretar su traspaso.
¿El Barcelona necesita un delantero centro?
Hansi Flick cuenta con un ataque estelar, con Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford entre sus figuras más destacadas. Aunque Lewandowski está lesionado, Rashford ha asumido la responsabilidad goleadora, sumando 12 goles en 14 apariciones desde su cesión del Manchester United.
Sin embargo, la edad del delantero polaco y la ausencia de un referente claro en la posición de “9” podrían preocupar a Deco de cara a las próximas ventanas de fichajes. El valor de mercado de Etta Eyong ha subido, lo que podría dificultar su incorporación debido a las regulaciones financieras de LaLiga.
Aun así, la directiva del Barça podría desprenderse de ciertos jugadores en el futuro para dar cabida a un talento del nivel de Eyong. Por el momento, no hay movimientos concretos por parte del club respecto a la contratación de un nuevo delantero.
