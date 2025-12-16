Getty Images Sport
Las estrellas de Inglaterra y España dominan el XI Ideal Femenino de la FIFA
Fue un año de ensueño para las selecciones de Inglaterra y España. Todo comenzó con la final de la Champions League Femenina, en la que el Arsenal se midió al poderoso Barcelona y terminó levantando el título ante las campeonas españolas.
Meses después, ambas naciones volvieron a cruzarse en la final de la Euro 2025, una reedición de la final de la Copa del Mundo disputada dos años antes. Las Leonas, que habían caído ante España en aquella cita mundialista, encontraron esta vez su revancha al revalidar el título europeo.
El dominio de ambas potencias quedó reflejado en el XI Ideal Femenino de la FIFA: cuatro jugadoras inglesas y siete españolas integran el equipo del año. La gran ausencia, sin embargo, fue Chloe Kelly, figura del Arsenal y de Inglaterra, quien conquistó ambos títulos europeos y desempeñó un papel determinante tanto a nivel de club como de selección.
El XI Ideal Femenino de la FIFA
Portera: Hannah Hampton
Defensoras: Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle
Mediocampistas: Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro, Claudia Pina
Delanteras: Alexia Putellas, Alessia Russo, Mariona Caldentey
¿Cómo se seleccionó el XI Ideal Femenino?
Los Premios The Best de la FIFA distinguen a los mejores futbolistas del mundo durante el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Las nominaciones en cada categoría fueron elaboradas por la FIFA en conjunto con distintos actores del fútbol, mientras que los ganadores se definieron a través de una votación que combinó la opinión de expertos y aficionados registrados en FIFA.com.
Los votos de ambos grupos —aficionados y especialistas— tuvieron el mismo peso, independientemente del número de participantes. Los jugadores acumularon puntos según la cantidad de votos recibidos en cada posición.
La ganadora del The Best FIFA Women’s Player fue incluida automáticamente en el XI Ideal, mientras que la vencedora del The Best FIFA Women’s Goalkeeper Award partió con nueve puntos en la puntuación inicial. Los primeros nueve lugares del equipo se asignaron a las futbolistas con mayor puntaje de acuerdo con la siguiente distribución: una portera, tres defensoras, tres mediocampistas y dos delanteras.
Posteriormente, se añadieron las dos jugadoras de campo con mayor puntuación que aún no habían sido seleccionadas, respetando el número máximo de representantes por posición para completar el Equipo del Año.
¿Qué sigue?
Las futbolistas que militan en Inglaterra ya disfrutan del receso invernal, que comenzó tras la última jornada de la WSL disputada el pasado fin de semana. La actividad regresará en Año Nuevo con un duelo de alto voltaje entre Arsenal y Manchester United.
En España, en cambio, clubes como Barcelona y Real Madrid aún afrontarán un par de compromisos antes del parón, con partidos programados tanto en la Champions League Femenina como en la Copa de la Reina, antes de que las jugadoras entren oficialmente en el receso invernal.
