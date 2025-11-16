La estrella del Liverpool revela que Kylian Mbappé 'llama cada dos horas' sobre fichar por el Real Madrid mientras el objetivo de Los Blancos sopesa su próximo movimiento
El futuro de Konaté sigue siendo incierto.
Konaté se ha consolidado como una figura clave en el once inicial del Liverpool desde su llegada del equipo de la Bundesliga RB Leipzig en 2021. El jugador de 26 años ha formado una sólida sociedad con Virgil van Dijk en el corazón de la defensa de los Reds y ha realizado 147 apariciones para los gigantes de la Premier League en todas las competiciones y ha marcado seis goles.
Sin embargo, la especulación sigue siendo intensa con respecto al futuro de Konaté de cara al mercado de transferencias de enero. El central está en el último año de su contrato actual y está en el aire si renovará su contrato en Anfield.
BILD informó la semana pasada que los gigantes alemanes Bayern Múnich están evaluando tentativamente hacer una oferta para competir con los pesos pesados de La Liga, el Real Madrid, al hacer una oferta por Konate, quien es elegible para mantener conversaciones de precontrato con clubes fuera de Inglaterra a partir del 1 de enero. Los Blancos, por otro lado, han sido admiradores del defensor desde hace mucho tiempo.
El agente Mbappé en acción para el Madrid
Konaté reveló recientemente que recibe constantes llamadas telefónicas de su compañero de equipo y capitán de Francia, Kylian Mbappé, ya que la estrella de Madrid está decidida a convencer al defensor de unirse a él en la capital española el próximo verano. Hablando con Telefoot, Konate dijo que Mbappé "me llama cada dos horas para que firme por el Real Madrid."
Los Blancos no tienen prisa en lo que respecta a Konate, ya que el Liverpool tiene solo unas pocas semanas para convencer al jugador y hacer que firme un nuevo contrato antes de que comience a negociar nuevas ofertas. Madrid querría que Konate rechazara un nuevo contrato y luego se uniera a ellos en el verano de forma gratuita, de manera bastante similar a cómo consiguieron a Alexander-Arnold.
Le dijeron al Liverpool que no echarán de menos a Konate.
La leyenda de los Reds y comentarista Jamie Carragher afirmó recientemente que aunque le encantaría ver a Konate quedarse en Anfield, si se va a Madrid el próximo verano, el club de Merseyside no extrañará mucho al defensa central. Le dijo al Daily Mail: "Me gustaría que él [Konate] se quedara, pero si no se queda, Liverpool fichará a otra persona. Liverpool no se desmoronará si Konate se va. No es Virgil van Dijk. Es un buen defensa central en el que esperas que firme, pero si no quiere firmar, Liverpool estará absolutamente bien. Es un defensa central muy bueno, es un ganador de títulos en Liverpool, ha jugado la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Es obviamente un defensa central de calidad. No es una mala gestión [si se va gratis]. No puedes obligar físicamente a alguien a firmar un contrato. Entonces es tu decisión, ¿lo mantienes hasta el final de su contrato o lo vendes?"
La forma mixta de Konate en medio de la caída de Liverpool
Konate ha aparecido en 16 partidos para los Rojos en todas las competiciones esta temporada. A pesar de jugar regularmente bajo Arne Slot, Carragher cree que todavía hay margen para que el francés mejore, ya que añadió: "Es solo un par de partidos. No ha tenido un gran comienzo de temporada y necesita mostrar un poco más de consistencia.
"Fue fantástico contra el Real Madrid y necesita mantener eso en los próximos meses, no puede ser solo dos partidos seguidos. No hay secretos [para mejorar tu forma]. Se trata de trabajar más duro y volverse más profesional. Está en tu mente constantemente que quieres volver a buena forma y piensas que cada pequeño detalle marcará la diferencia, ya sea lo que comes, a qué hora te vas a dormir, es simplemente convertirse en un ultra-profesional dentro y fuera del campo."