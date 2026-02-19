Getty Images Sport
«Estoy mentalmente agotado»: Philippe Coutinho confirma su salida del Vasco da Gama, el club de su infancia
Coutinho se despide del Vasco tras una emotiva declaración
Coutinho reveló que su etapa en el Vasco ha llegado a su fin en una emotiva declaración en Instagram, en la que dijo a los aficionados que el club siempre estará en su corazón, pero que era el momento adecuado para decir adiós, ya que está «mentalmente agotado» y su «ciclo en el club ha terminado».
El jugador de 33 años se formó en las categorías inferiores del Vasco antes de marcharse al Inter de Milán con 18 años en 2010, tras haber fichado inicialmente por 3,5 millones de libras (4,7 millones de dólares) dos años antes. Tras una exitosa carrera en la que el centrocampista ha jugado en el Inter, el Liverpool, el Barcelona y el Bayern de Múnich, y tras fichar por 145 millones de libras (195 millones de dólares) por el gigante catalán, Coutinho disfrutó de una breve etapa en el club donde todo comenzó, pero ahora vuelve a ser agente libre tras solicitar la rescisión de su contrato.
Coutinho explica su salida del Vasco da Gama
Coutinho escribió el miércoles en una publicación en Instagram: «Lo pensé mucho antes de escribir esto. De verdad. Pero, por respeto, cariño y amor que siento por vosotros y por este club, sentí que tenía que venir aquí y hablar con el corazón.
He decidido volver al Vasco porque amo este club. Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado nunca. Y, en cada entrenamiento, en cada partido, he dado lo mejor de mí. ¡Siempre! Nunca me ha faltado dedicación, nunca me ha faltado voluntad y compromiso.
«Ser juzgado por innumerables personas por algo que no forma parte de mi carácter es extremadamente difícil. Nunca faltaría al respeto a los aficionados, a mis compañeros de equipo o al Vasco. Nunca lo he hecho en ningún sitio en el que he estado. Cualquiera que me conozca lo sabe.
En ese momento, de camino al vestuario, sentí y me di cuenta de que mi etapa en el club había terminado, y no volví para priorizar mi salud mental. Eso duele mucho».
«Uno de amor»: Coutinho se despide emocionado del Vasco
«La verdad es que estoy muy agotado mentalmente», continuó. «Siempre he sido muy reservado, así que decir esto aquí no es fácil, pero tengo que ser sincero.
Mi relación con el Vasco es de amor. Y seguirá siéndolo para siempre. Con gran pesar, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y poner fin a esta etapa en el Vasco.
Estoy agradecido por todo lo que he vivido aquí. Llevaré al Vasco conmigo para siempre. En mi corazón. En mi historia. En mi vida. Desde lo más profundo de mi corazón... Gracias por todo».
La aventura de Coutinho en el Vasco llega a su fin y le espera un nuevo paso en su carrera profesional.
Coutinho ha marcado 17 goles y ha dado siete asistencias en 81 partidos desde que regresó al Vasco en calidad de cedido en 2024, fichaje que se hizo definitivo el verano pasado. Sin embargo, su buen comienzo en Brasil se ha visto empañado en las últimas semanas.
Ha sido abucheado por sus propios aficionados en múltiples ocasiones, la más reciente durante la victoria en la tanda de penaltis contra el Volta Redonda, equipo de segunda división, en los cuartos de final del Campeonato Carioca. Coutinho fue sustituido en el descanso y, ante la acogida que había recibido, decidió no volver al banquillo para apoyar a sus compañeros en la segunda parte.
Coutinho es ahora agente libre y buscará comenzar un nuevo capítulo en su carrera y en su vida al entrar en sus últimos años como jugador.
