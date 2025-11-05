'Estoy de su lado' - Lamine Yamal recibe apoyo total en medio de dificultades por lesiones mientras el presidente del Barcelona promete proteger al 'genio admirable'
Las distracciones fuera del campo de Yamal atraen la atención
Yamal se ha encontrado bajo un intenso escrutinio público e interno en las últimas semanas. Las actuaciones del joven de 18 años han disminuido ligeramente en medio de problemas de lesiones en curso y distracciones fuera del campo que han dejado preocupado al cuerpo técnico del Barcelona. Los incidentes se han acumulado: desde que Yamal voló a Milán después de la derrota contra el Real Madrid en lugar de regresar con sus compañeros, hasta filmar comerciales mientras aún cuidaba una lesión en la ingle. Incluso las infracciones menores, como usar carros de golf reservados para el personal o ser el único jugador servido con comidas en su mesa, han alimentado la percepción del entrenador Hansi Flick de un trato desigual.
El adolescente también despertó controversia antes del Clásico cuando comentó en tono de broma en Twitch que “Real Madrid roba, se quejan...”, un comentario que enfureció a los jugadores del Madrid y generó críticas internas dentro del Barça. Su reciente ruptura con la cantante Nicki Nicole añadió al ruido fuera del campo, reforzando las preocupaciones de que el enfoque del extremo se ha desviado del fútbol.
En medio de estos problemas, Laporta ha intervenido públicamente decidido a cambiar la narrativa y proteger a su joven estrella de la creciente presión.
- Getty Images Sport
Laporta se mantiene firme: 'Lamine es un genio y estoy a su lado'
El presidente del Barcelona, Laporta, habló con los medios antes del partido de la Liga de Campeones del club contra el Club Brugge, aprovechando la oportunidad para defender a Yamal y expresar su total apoyo al adolescente.
“Lamine es un genio y estoy a su lado, dándole todo mi apoyo. Es un joven fantástico y un jugador brillante”, dijo Laporta. “Lo que tenemos que hacer es cuidarlo y protegerlo. Estoy completamente alineado con cualquier cosa que implique proteger a Lamine, estar a su lado, darle apoyo... Solo tiene 18 años y no es fácil procesar todo lo que le ha sucedido.”
Laporta agregó que el club continuará brindando paciencia y orientación para asegurar que el joven madure sin el peso de expectativas poco realistas. “Tenemos que ser comprensivos con él porque ha tenido pubalgia y eso no se cura de la noche a la mañana. Está trabajando muy duro, lo cual es admirable, incluso para todos los jugadores lesionados. De hecho, he tenido la oportunidad de ver cómo es el proceso de recuperación”, agregó el presidente del Barça.
Sus comentarios subrayan un mensaje claro: Yamal sigue siendo central en el proyecto a largo plazo del Barcelona, y el liderazgo del club lo protegerá de críticas excesivas mientras navega por las presiones del estrellato.
La crisis de lesiones de Barcelona se agrava
Laporta también abordó la crisis de lesiones en curso del club, que ha complicado los planes de Flick durante un tramo crucial de la temporada. “Hemos tenido muchas lesiones, no quiero usarlo como excusa, pero es una realidad”, admitió Laporta. “Esto ha interrumpido un poco nuestros planes, pero ahora los jugadores lesionados se están recuperando y estamos mejorando gradualmente”.
El Barcelona ha soportado una serie de contratiempos sin precedentes, con Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Alejandro Balde, Andreas Christensen y Joan Garcia perdiendo tiempo debido a lesiones esta temporada.
Lewandowski y Olmo regresaron en la victoria 3-1 sobre Elche, proporcionando un impulso oportuno, mientras que se espera que Raphinha y Joan Garcia se reincorporen al equipo después del parón internacional. Los comentarios de Laporta reflejan un creciente optimismo de que lo peor de la tormenta de lesiones podría terminar pronto, aunque el club continúa manejando la recuperación de Yamal con extrema precaución.
- AFP
El futuro incierto de Flick en medio de una racha desafiante
Laporta también habló sobre la situación de Flick, reafirmando su confianza en el alemán a pesar de la creciente especulación sobre su futuro a largo plazo. “Sé con certeza que él está muy feliz aquí en el Barca y que está muy emocionado por nuestro regreso al estadio y por ser el entrenador de un club como este, que también tendrá un estadio enorme”, dijo Laporta.
Sin embargo, los informes sugieren que Flick ha dicho en privado a su personal que planea renunciar al final de la temporada, admitiendo sentirse “muy cansado” y desilusionado con el ambiente del equipo.
En el corto plazo, el enfoque de Flick sigue firmemente en los resultados. El Barcelona viaja a Bélgica para enfrentar al Club Brugge en la Liga de Campeones, donde buscarán asegurar una vital victoria como visitantes tras su victoria sobre el Elche. Ubicados en el puesto 12 de la tabla, los gigantes catalanes están buscando cerrar la brecha con los ocho primeros y entrar en el descanso internacional con impulso.
Un buen desempeño en Europa, seguido de una victoria contra el Celta de Vigo, no solo aliviaría la presión, sino que también restauraría la confianza antes de un exigente calendario post-descanso. Todas las miradas estarán ahora en la recuperación de Yamal y en cómo responde el equipo de Flick al llamado de atención de Laporta, tanto dentro como fuera del campo.