«¡Este chico va a ser un fenómeno!» ¿Se convertirá pronto este «niño prodigio» en el mayor rival de Tadej Pogacar?

Si hacemos caso a las voces procedentes de la Grande Nation, Seixas pondrá fin a esta racha de mala suerte. «Creo que es el elegido. Será el ciclista que Francia estaba esperando», declaró Marc Madiot a principios de marzo en RMC.
El influyente presidente del equipo Groupama-FDJ United ha buscado en vano al heredero de Hinault durante tres décadas de actividad directiva. El equipo francés rival, el Decathlon CMA CGM, puede que haya dado ahora con la tecla con Seixas. Seixas, dijo Madiot, es «el mesías. Seixas tiene algo que pocos tienen, como Pogacar. Lo tiene todo en su repertorio».
Seixas, de 1,86 m de altura, no solo destaca en la montaña. También impresiona con sus extraordinarias habilidades en la lucha contra el reloj. Seixas, campeón del mundo júnior en esta disciplina en 2024, dominó el lunes la contrarreloj inaugural en el País Vasco, sacándole, por ejemplo, 33 segundos a Lipowitz.
En Francia se alzan las voces que piden un rápido debut en el Tour para la nueva promesa. Sin embargo, aún está por ver si Seixas estará realmente en la salida del Grand Départ en Barcelona el 4 de julio. Si por Bernard Hinault fuera, los franceses deberían tener un poco más de paciencia a la espera de su sucesor. Según el ciclista de 71 años, Seixas debería disputar primero la Vuelta o el Giro, «entonces podríamos decir que tiene el potencial para aguantar las tres semanas completas».